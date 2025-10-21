青木マッチョ「家に木村カエラさんが来ました」 さらなる“パワーワード”に反響「凄いですね」「かなりのレア感」
お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョ（30）が18日、自身のインスタグラムを更新。自宅の室内で歌手の木村カエラ（40）との2ショットを公開した。
【写真】「凄いですね」自宅で木村カエラとの2ショットを披露した青木マッチョ
青木は過去にも「家に有村架純さんが来ました」と“パワーワード”の投稿で話題となったが、今回の投稿では「自分の家に木村カエラさんが来ました」とのコメントとともに、木村の手描きとみられるイラストを手に笑顔の2ショットをアップした。
木村は、同日に放送された日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園』で、青木と暮らす保護猫「ムサシ」のために自宅を訪問している。
この投稿にファンからは「カエラさん来るなんて凄いですね」「カエラちゃんが家にくる世界線が来るなんて 良かったですね」「素敵な絵、一生の宝物ですね」「どちらも好きだから嬉しい」「カエラちゃん可愛い大好きです マッチョさん、よかったねー」「木村カエラさんはかなりのレア感」などの声が寄せられている。
【写真】「凄いですね」自宅で木村カエラとの2ショットを披露した青木マッチョ
青木は過去にも「家に有村架純さんが来ました」と“パワーワード”の投稿で話題となったが、今回の投稿では「自分の家に木村カエラさんが来ました」とのコメントとともに、木村の手描きとみられるイラストを手に笑顔の2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「カエラさん来るなんて凄いですね」「カエラちゃんが家にくる世界線が来るなんて 良かったですね」「素敵な絵、一生の宝物ですね」「どちらも好きだから嬉しい」「カエラちゃん可愛い大好きです マッチョさん、よかったねー」「木村カエラさんはかなりのレア感」などの声が寄せられている。