¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹º½£10·î21Æü¡ÛÃæ¹ñÞ¶¹¾¾Ê¹º½£»Ô¤Ç19Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè3²óÎÉ½í¡Ê¤ê¤ç¤¦¤·¤ç¡Ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÎÊ¬²Ê²ñ¤Ç¡¢Æ±»Ô¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¿·ÀÐ´ï»þÂå¤ÎÅÔ»Ô°äÀ×¡¢ÎÉ½í¸Å¾ë°äÀ×¤ÎÈ¿»³²¦ÎÍ¤Î³°Â¦¤ËÊè±à¤¬Â¸ºß¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¿»³²¦ÎÍ¤ÏÎÉ½íÊ¸²½»þÂå¤Î²¦ÎÍµéÊèÃÏ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç·¿µ®Â²Êè¤«¤é¤Ê¤ê¡¢Àº¹ª¤Ê¶Ì´ï¤¬ÂçÎÌ¤Ë½ÐÅÚ¤·¤¿¡£ÎÉ½í¸Å¾ë¤È¿åÍø¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢Þ¶¹¾¾ÊÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ½ê²Êµ»¹Í¸Å¼¼¤Î²¦Ç«±ó¡Ê¤ª¤¦¡¦¤Í¤¤¤¨¤ó¡Ë¼çÇ¤¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¹Í¸Å³ØÄ´ºº¤ÇÈ¿»³°äÀ×¤Î³°Â¦¤ËÄ¹Êý·Á¤ÎÊÄº¿Åª¤Ê¶õ´Ö¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÊÉ¹½Â¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Êè±à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¡£ÅìÂ¦¤ÈÆîÂ¦¤ÎÊÉ¤ÎÊü¼ÍÀÃºÁÇÇ¯ÂåÂ¬Äê·ë²Ì¤ÏÌó5ÀéÇ¯Á°¤Ç¡¢¡ÖÎÉ½í¶ÌûÝ¡Ê¤®¤ç¤¯¤½¤¦¡Ë²¦¡×¡ÖÎÉ½í¶Ìîè¡Ê¤®¤ç¤¯¤¨¤Ä¡Ë²¦¡×¤È¤¤¤¦Âç·¿¶Ì´ï¤¬½ÐÅÚ¤·¤¿È¿»³12¹æÂç·¿Êè¤ÈÆ±»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë½é´ü¤ÎÎÍ¿²À©ÅÙ¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢È¿»³¤¬ÎÉ½í¸Å¾ë¡¢¸Å¾ë³°Â¦¤Î¿åÍø¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£²¦»á¤Ï¡¢È¿»³¤ÎÆîËÌÊý¸þ¤ËÄ¹Êý·Á¤ÎÅÚÂæ¤¬¿ô¼î¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢¤Ê¤Ã¤¿Ìó4¥¥í¤ÎÄé¾õ°ä¹½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÎÉ½í¸Å¾ë¤ÎÆîÀ¾³Ñ¤Ë¤¢¤ëË±»³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²¦»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÄé¾õ°ä¹½¤³¤½ÎÉ½í°äÀ×·²¤òÅìÀ¾¤ËÊ¬¤±¤ë¼Â¼ÁÅª¤Ê¶èÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¶õ´ÖÅªÉ¸¼±¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£À¾Â¦¤Ï¿åÍø¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥À¥à¶è°è¤Ç½¸Íî¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅìÂ¦¤Ï300¥«½êÍ¾¤ê¤Î°äÀ×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤·¡ÖÎÉ½í¸Å¾ë¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÂ¸ºß¤·¤¿ÅÔÍ¸¡Ê¤È¤æ¤¦¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿åÍø¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÆ±»þ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¹½Â¤¤¬Áê¸ß¤ËÍ»¹ç¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¹Í¸Å³Ø¼Ô¤é¤Ï¡¢º£²ó¤Î½ÅÍ×¤Ê¹Í¸Å³ØÅªÈ¯¸«¤¬ÎÉ½í¼Ò²ñ¤ÎÅÔ»Ôµ¡Ç½¤ÎÇÛÃÖ¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤È³¬µéÀ©ÅÙ¡¢¿Í¡¹¤ÎÁÈ¿¥´Ø·¸¡¢µ®Â²¤ÎÁòÎéµ·Îé¤Ê¤É¤ò¿¼¤¯Ãµµæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Êº¬µò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/²¦ØäÊ¸¡¢ÍûÞ¹¡Ë