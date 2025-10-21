ブラックペッパー×ガーリックの旨味…マクドナルド『チキチキン』が今年も登場 テレビCMでは岡田准一が“双子の冒険家”に
日本マクドナルドは、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきな味わいで好評の2本入りのチキンのサイドメニューである『チキチキン THE ガーリックペッパー』を29日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。
【写真】サクサク衣がクセになる『チキチキン THE ガーリックペッパー』
同商品は、昨年度から、手軽に2本で楽しめる魅力をより伝えるために『チキチキン』へと名称を変更し、好評だったことから、今年も期間限定で登場。粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉を使用しており、しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群の一品となっている。ランチやディナーのお供としてはもちろん、小腹がすいた時の軽食にもぴったり。
また、昨年好評だった“夜マック”限定のおトクなセットも再登場。夕方5時から販売の『ポテナゲ』に、同商品が加わった『食べくらべポテナゲ大』と『食べくらべポテナゲ特大』を、29日より期間限定で提供する。『マックフライポテト』や『チキンマックナゲット』に加えて『チキチキン THE ガーリックペッパー』も一緒に味わえる、今だけの特別な食べくらべセットを楽しむことができる。
商品の販売にあわせ、岡田准一が“双子の冒険家”に扮したテレビCMも昨年に引き続き28日より放映。さらに、今年も同商品の登場をより盛り上げるため、Xキャンペーンなど各種施策も展開する。
【写真】サクサク衣がクセになる『チキチキン THE ガーリックペッパー』
同商品は、昨年度から、手軽に2本で楽しめる魅力をより伝えるために『チキチキン』へと名称を変更し、好評だったことから、今年も期間限定で登場。粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉を使用しており、しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群の一品となっている。ランチやディナーのお供としてはもちろん、小腹がすいた時の軽食にもぴったり。
商品の販売にあわせ、岡田准一が“双子の冒険家”に扮したテレビCMも昨年に引き続き28日より放映。さらに、今年も同商品の登場をより盛り上げるため、Xキャンペーンなど各種施策も展開する。