NBAレイカーズの八村塁選手（27）が同じロサンゼルスを拠点とするドジャース・大谷翔平投手（31）にエールを送った。

20日（日本時間21日）、現地メディア「スポルティング トリビューン」の創設者であるアラシュ・マルカジ氏や「レイカーズネーション」のダニエル・スターカンド氏が自身のX（旧ツイッター）に八村のインタビュー動画を投稿。その動画ではメディアが大谷翔平のナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）での活躍ぶりを八村に尋ねている。

八村は「皆で見ていて“クレイジーだね”って」と笑い、NLCS第4戦で見せた大谷の投打での歴史的パフォーマンスを称賛した。

そして「彼のことをうれしく思う。チーム全体もそうだし、日本の選手たちにもエールを送る。次も勝ってくれるといいね」と2年連続の世界一に期待を寄せた。

NLCS第4戦が行われた17日（同18日）、レイカーズはプレシーズン最終戦のキングス戦を本拠で行い、試合途中には会場の大型ビジョンで大谷の“衝撃3発”が映し出された。

また、八村はレッズとのワイルドカードシリーズをドジャースタジアムで観戦。球団SNSでは八村と大谷の2ショットも公開された。