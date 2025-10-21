タレントのホラン千秋（37）が21日に都内で「『ラブ トランジット』シーズン3配信記念イベント」に出席。お気に入りのデートスポットを明かした。

交際期間や別れた時期、破局理由がそれぞれ異なる5組の元恋人たちが番組を通して再会し、約1か月の共同生活を通して過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く恋愛リアリティ番組。川島は、指原莉乃、長谷川忍とともに前作に引き続きMCを担当する。

印象的だった参加者のデートについてトーク。浅草デートがお気に入りだったようだ。「僕も好きな人ができたらとき、神社とかお寺によく行く。暇じゃないですか…。遊園地とか水族館に行くとみるものとかやるもんいっぱいあって、会話せんでも（その場が）もつんすよ」とデートでは会話を重視。「神社とかは早々にやることがなくなる。会話を楽しむし、もし付き合いが長くなって倦怠期とかなったときにお互いがどうするんだろうって縮図であらわれる」とした。

川島のデートプランを聞いたホランは「それはトークがお上手だからできる技ですよ！会話が続かなかったら本当にチーンて感じ」と納得いかない表情。指原も「“何お願いしたの？”“平和”“へ〜”ぐらいしかできなさそう！」と半信半疑で、会場の笑いを誘った。

2人の意見に川島が「その空気を2人でなんとか楽しいことを、“次どこ行く?”提案し合う」と続けると、会場からは納得の声。指原からも「確かに、思いやりがないとできないですね！」と共感を得ていた。