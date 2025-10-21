令和ロマン・くるまが、バングラデシュで本並健治似の男性に遭遇。サッカーチームのリーダーを務める彼とその仲間たちとともに、全力でサッカーをする場面があった。

【映像】「すごい似てる！」バングラデシュの本並健治（サッカープレーもあり）

10月19日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃5が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑む。

南アジア旅4日目、くるまはバングラデシュ・タンガイルのスタジアムを訪れた。ここではサッカーなどの試合が行われているようで、くるまが訪問した際もゴールを設営しているところだった。しかし、地元民に話を聞くと試合は夜7時からとのことで、観戦を断念。隣の広場へ移動すると、子どもたちがサッカーをしていた。

「せっかくだから混ざりたい」とくるまが靴を履き替えていると、白ひげをたくわえた男性に「どこから来たんだい？」と声をかけられた。くるまとしばし言葉を交わしたのち、その男性は「おーい、こっち来てくれ」と、少し離れた場所にいた仲間を呼んだ。登場した男性の姿に、くるまは「ネイマールみたいな人来たぞ」と驚きの声。ネイマール似のアリムさんは、ジュニアサッカーチームのコーチをしているのだという。

くるまが「一緒にサッカーしませんか？」と提案すると、「うちらのチームリーダーが向こうにいるから聞いてみよう」とアリムさん。やって来たのは、62歳の大ベテランだった。この地区のスポーツ組織の事務総長をしているという、ジュエルさん。くるまは「スポーツ組織の一番上の人？すごい」と口にしつつ、その目はジュエルさんの顔に釘づけに。「本並（健治）さんに似ていますよね。すごい似ているんですけど」と驚いていた。

その後、くるまは番組ディレクターとチームを組み、“バングラデシュの本並&ネイマールチーム”とサッカー試合を行った。試合がスタートして程なくすると、くるまが先制点を獲得。エンジン全開で走り回り、気づけば汗だくになっていた。本来、試合時間は20分の予定だったが、開始10分で疲労困憊のくるまを見かねて試合終了に。ちなみに勝敗は不明。試合コートは出入り自由で、いつの間にか人が増えており、誰が味方なのかわからない状況になっていたのだ。

その後、手作りのレモンジュースをご馳走になり、それを飲みながらくるまが休憩していると、1人の男性が「俺は日本の空手をやっている」と声をかけてきた。「一緒にやってくれないか？」という誘いを断るわけにもいかず、今度は空手指導を受けることに。すでに体力は限界を迎えていたが、この時もくるまは全力。空手が終わると「やばい、マジで疲れた…」と疲労感をにじませながらも、充実した表情を見せていた。