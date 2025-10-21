元プロ野球選手で、阪神のスペシャルアンバサダー（SA）を務める糸井嘉男氏（44）が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自身の思い出のバットの鑑定額に驚く場面があった。

この日は元阪神の関本賢太郎氏、熱狂的阪神ファンの「ますだおかだ」増田英彦とそろって登場。糸井氏はゲストのお宝の価値を調べる「お宝鑑定 買った時より値段あがってるっぽい」のコーナーに「引退試合でヒットを打ったバット」を持ち込んだ。

「最終打席、ヒット打ったんですけど。その時に使ったバットです」「ちゃんと（ボールの）跡も残ってるんで」と糸井氏。日頃は「飾ってましたね」とも語った。

それでも予想金額は「7万円」とし、そんなはずはないとの声にも「レフト前ヒットだったんで、レフトは7なんで、だから7万」と不思議な根拠を強調した。

番組では糸井氏が前回出演した際に持ち込んだ通算300盗塁を達成した際の二塁ベースの鑑定額が25万円だったと紹介。それ以上ではとの声も上がった。

そうして発表された鑑定額は120万円で、糸井氏は指をさして金額を確認すると「えーっ！ほんま？」「本当ですか！？」と仰天した。

専門家のコメントとして「ご本人の直筆サインと日付が鮮明で、ボールの跡など使用感が残っている。また糸井さんご自身の人の価値に加え、メモリアルな思い出もプラス査定されている」「ベースよりバットの方がアイテムとしてコレクターの需要も高い」と伝えられた。

糸井氏は「いやあ、（サインを）書いてよかったですねえ。120万ですか」としみじみと語り「いやあ驚きですこれは。うれしいですねえ」と声を弾ませた。

他にも記念安打のバットなどを保管しているのかと聞かれると「いや、引退はやっぱり特別だったので。最後っていうので取っています」と打ち明けた。