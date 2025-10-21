マッサージを受ける女性芸人を眺める俳優の渡辺謙と坂口健太郎の姿に、有吉弘行が思わずツッコミを入れた。

【映像】渡辺謙が見せた“なんとも言えない”表情

10月20日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）は、俳優の渡辺謙と坂口がゲストとして参戦。スタジオのマツコ・デラックスと有吉弘行を新情報で唸らせる「へえダービー」の模様が放送された。

東京・新橋駅の目の前にある1971年（昭和46年）竣工のニュー新橋ビルを舞台に、「へぇ」探しを行った渡辺、坂口、お笑いタレント・大久保佳代子の一行。1階でグルメを堪能した後は、リラクゼーションのお店が集まる2階フロアへと足を踏み入れた。

立ち寄ったのは、創業28年の老舗中国漢方整体院「珍雲堂」。この道40年の大ベテラン、陽珍云（ヨウ・チンウン）院長は、中国政府が選んだ「海外で活躍する100人」に選出された経験を持つ、日本に漢方整体術を広めた人物だった。

大久保は早速、その「神業」を体験することに。楊院長のオリジナル施術は、数種類の漢方で煮詰めた温石が入った袋を上半身に乗せて行うというもので、大久保は「すごく暑いです」「痛きも（気持ちいい）ですね」と、その効果に声を上げていた。

さらに、ジャンプするカエルの動きを取り入れた施術を行う楊院長は、カエルの鳴き声のモノマネまで披露。大久保が「ギャラリー2人がどういう顔してるか全然見えないんですけど、大丈夫ですよね？」と心配するとおり、なんとも言えない表情で見ている渡辺をカメラが捉えると、スタジオの有吉は「なんちゅう顔してるんですか（笑）」とツッコミを入れていた。（『マツコ＆有吉 かりそめ天国』より）