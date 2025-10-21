嵐の櫻井翔さんが、書籍『櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】』の発売を記念した記者会見に登壇しました。

【写真を見る】【櫻井翔】プライベート旅で行う「建築家当てクイズ」 万博閉幕式の登場に「自分でもサプライズ」

本著は、2011年から櫻井さんが雑誌『Casa BRUTUS』で連載してきた「櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。」をまとめたものです。元々は建築にあまり詳しくなかったという櫻井さんが、実際の建築物を巡ることでその魅力を知っていくというコンセプトで連載が始まりました。

これまでの連載期間は約15年間。巡った建築物は150か所。行くほどに建築に魅了されてきたという櫻井さん。







先日、大阪・関西万博の閉幕式にサプライズ登場したことが話題になりましたが、"（連載していた）カーサブルータスの万博特集の影響はものすごい大きいです！”とにんまり。



“開幕前のタイミングで大屋根リングを見せていただき、表紙も撮影して。閉幕するタイミングでああいう機会をいただくとは想像もしていなかったので。逆に自分にとってもサプライズ。驚きました”と感無量の表情を浮かべました。

建築の魅力にどっぷりハマっている様子の櫻井さん。プライベート旅行の際も“大きな建築を見ると、これ誰の建築かな？と、『建築家当てクイズ』するようになった”と明かしました。





“本当に超豪華な『スーパースター建築』が何個も並んで登場するんです。本で建築の魅力を知って、実際に足を運んでいただくきっかけとなったら嬉しく感じます”と書籍をしっかりPRして締めくくりました。

書籍はきょう22日から発売です。

【担当：芸能情報ステーション】