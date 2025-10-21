ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】官房長官に木原稔氏、法務大臣に平口洋氏が内定 【速報】官房長官に木原稔氏、法務大臣に平口洋氏が内定 【速報】官房長官に木原稔氏、法務大臣に平口洋氏が内定 2025年10月21日 14時57分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 官房長官に木原稔氏、法務大臣に平口洋氏が内定。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, 葬祭, ダイス, 床暖房, 上田, 金属加工, 慰霊祭, 埼玉, 寺田屋, 介護タクシー