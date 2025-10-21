12月5日に全国公開されるディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』の日本版ポスタービジュアルが公開された。

参考：ドレスとタキシードを着たジュディとニックも 『ズートピア2』物語が垣間見える新場面写真

2016年に公開されたディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の続編となる本作では、警察学校を無事卒業し警察官となったキツネの相棒ニックと、ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディが再びバディを組むことに。ある日、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため、潜入捜査を行うことになったふたり。これまで以上に絆を試されることとなるふたりだが、やがて、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていく。

前作『ズートピア』では共同監督・脚本を務め、現在ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）でもあるジャレド・ブッシュと、『ズートピア』と『ミラベルと魔法だらけの家』で2度のオスカーに輝くバイロン・ハワードが監督を務めた。

公開されたポスターは、ジュディとニックが挑む新たな冒険に期待が膨らむ“日本オリジナル”のもの。国別のオリジナルポスターが制作されるのは、『ズートピア2』においては日本のみとなる。

ビジュアルには、嬉しそうにニックの肩を引っ張るジュディと、そっけなくもどこか優しげな表情でそれに応対するニックの姿が。かつて事件を共に解決し、“特別な絆”で結ばれたふたりらしい関係性が垣間見える。そんなふたりは今回、哺乳類しかいないはずのズートピアに突如現れた正体不明のヘビ・ゲイリーをきっかけに、ズートピアの誕生に隠された謎に迫っていくことに。海や雪山など、未開拓のエリアが写し出されていることからも、ふたりがズートピア中を駆け巡り、様々な試練に遭遇していくことが予感される。

また、同ビジュアルには、ヘビのゲイリー以外にも、豊富な知識でジュディとニックを手助けする、爬虫類に詳しいビーバーの二ブルズ、ズートピア創設者一族のオオヤマネコの御曹司・パウバート、マーシュ・マーケットという半水生動物たちが暮らす新たな街に登場するセイウチのラス、ズートピアの新市長・ウマのウィンドダンサーといった、本作で新たに仲間入りするキャラクターたちも登場している。

さらに、今回のビジュアルでは、ユニークな造形の建物が並ぶズートピアの市街地に、「JCB」「NewDays」といった実在の企業・ブランドをオマージュした看板も登場。こういったオマージュ広告が入ったポスターが作られたのも日本のみで、US本社が“もしも「JCB」「NewDays」がズートピアの世界にあったら……？”というコンセプトの看板を作り上げた。（文＝リアルサウンド映画部）