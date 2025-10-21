ONE PIECE、BLEACH、ベルサイユのばら……「集英社マンガアートヘリテージ」京都で開催

「集英社マンガアートヘリテージ」が2025年11月に京都で開催されるACK(Art Collaboration Kyoto) 2025に参加する。また京都市内の4カ所でのサテライト展示開催も発表された。

【写真】ONE PIECE、BLEACH……展示作品を見る

マンガというアートを次世代に継承することをビジョンに掲げ、2021年にスタートした集英社マンガアートヘリテージ。これまでニューヨーク、ロサンゼルス、マイアミのアートフェアに参加し、2025年９月にはデ・ヤング美術館（サンフランシスコ）の「Art of Manga」展に招聘された。

2025年11月から京都での展示が決定。大丸京都店では、尾田栄一郎『ONE PIECE』、久保帯人『BLEACH』、池田理代子『ベルサイユのばら』、永井豪『マジンガーZ』など、これまで発表してきた様々な作品と新作を展示販売。

店内に作品紹介用のテーブルを設け、お客様のご希望を伺いながらストックケースから作品を見ることができるほか、展示作品約24点、ストック作品約14点の予定となっている（※ストック作品の観覧は、一組ごとのご案内のため、待ち時間が発生する場合があり。また混雑状況や時間帯によってご案内できない場合があり）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）