宝島社が本気で作った疲労回復ウェア　レギュラーシリーズがさらに着やすくアップデート

一般医療機器「Recoverypro Lab.（リカバリープロラボ） 疲労回復ウェア」が一部商品をリニューアルし、新色を加えて2025年10月21日（火）に発売された。

宝島社が「着るだけで疲労回復をサポートする」一般医療機器として展開する「Recoverypro Lab. 疲労回復ウェア」。セラミックを定着させた繊維により、体から放出された遠赤外線エネルギーを吸収し、体へと輻射（ふくしゃ）。輻射した熱により血行を促進、着るだけで筋肉のハリやコリの軽減効果が期待できるアイテムだ。

このたびのリニューアルでは長袖の袖口とロングパンツの裾部分をリブ仕様に変更し、家事の時に腕まくりしやすく、就寝時に寝返りを打ってもめくれにくい設計にアップデート。生地感をアップし、よりしっかりとした仕立てで、快適な着心地を実現している。

また「丈感はそのままで、お腹とお尻まわりにゆとりが欲しい」という声に応え、新たに「ゆったりＭ」サイズが登場。既存の3色に新色のネイビーとダークグレーを追加し、全5色で展開される。

これまで「疲労回復ウェア」は、宝島社の公式通販サイト「宝島チャンネル」にて販売していた。販売数の増加と好評の声を受け「Recoverypro Lab.」の公式サイトも開設。公式LINEアカウントも開設し、お得な情報などが発信される予定だ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）