RADWIMPS・野田洋次郎、初の歌詞集出版　小説家や哲学者など著名人8名が寄稿

『野田洋次郎 歌詞集 RADWIMPS論』（KADOKAWA）が2025年12月19日に発売される。

【写真】『野田洋次郎 歌詞集 RADWIMPS論』購入特典にも注目

ロックバンド・RADWIMPSのヴォーカル&ギターであり、ほぼ全作品の作詞作曲を担当する野田洋次郎。RADWIMPSが2025年11月にメジャーデビュー20周年を迎えるなか、翌月に本書が発売。紙面では野田洋次郎氏がRADWIMPSでリリースしてきた今までの歌詞と、それに関する各界の著名人8名による寄稿文を掲載される。

本書は4つの章で構成。明日も生きていく「人生」を描いた20曲／小説家・文学者による寄稿文を掲載する「生」。喜怒哀楽が混在する「心情」を吐露した20曲／脚本家・漫画家による寄稿文を掲載する「心」。

個人の信念としての「哲学」が表れた20曲／哲学者・映画監督による寄稿文を掲載する「哲」。音としての面白さが際立つ「音楽」としての20曲／歌人・ボカロPによる寄稿文が掲載される「音」の4つで構成される。

本書の予約・購入特典としてAmazonでは「スマホ壁紙」、カドストや楽天ブックス、タワーレコードやHMVでは「しおり」が付属。各法人ごとに絵柄が異なる仕様となっている。

