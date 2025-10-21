UVERworld¤ò¤Þ¤ë¤´¤È1ºýÆÃ½¸¡¡¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡ØRolling Stone Japan UVERworld¡Ù
¡¡UVERworld¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡ØRolling Stone Japan UVERworld 25th Year SPECIAL COLLECTORS EDITION¡Ù¡ÊCE¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤¬12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØRolling Stone Japan UVERworld¡ÙÉ½»æ¤ò¸«¤ë
¡¡2025Ç¯¤Ë·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿UVERworld¡£6·î14¡¢15Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Åìµþ¥Éー¥à¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖUVERworld LIVE "EPIPHANY" at TOKYO DOME¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢2DAYS¤Ç9Ëü2000¿ÍÆ°°÷¡£7·î2Æü¤Ë¤ÏºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEPIPHANY¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢11·î¤«¤é¤ÏÅß¤Î¥Ä¥¢ー¡ÖUVERworld 2025 WINTER TOUR "BOOM GOES THE WORLD"¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡¢¥Ûー¥ë¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ò½ä¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ë¤è¤ë¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¤È¡¢¸Ä¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ë¸ÄÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÎ¾Êý¤ò¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦¥Õ¥¸¥¤¥»¥¤¥ä¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¼ýÏ¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«2025Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¥ì¥Ó¥åー¡¢TAKUYA¡ç¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç¸ì¤Ã¤¿Ì¾¸À¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Úー¥¸¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
