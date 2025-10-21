累計100万部突破「BAYFLOW」ブランドムックシリーズ　最新作「収納5ポケットトート」発売

「BAYFLOW（ベイフロー）」の新作ブランドムック『BAYFLOW 収納5ポケット キルティングバッグ BOOK』3種と『BAYFLOW 収納5ポケット LOGO TOTEBAG BOOK BIG』が10月24日に発売される。

【写真】「収納5ポケットトート」を見る

今回のアイテムでシリーズ累計100万部を突破する「BAYFLOW」のブランドムック。ローソン版の『BAYFLOW 収納5ポケット キルティングバッグBOOK』は、ファンからの希望を取り入れ、ショルダーストラップ付き2WAY仕様を採用。

荷物をたくさん入れても探しやすい「5ポケット」構造となっているほか、たとえば水筒などの筒状のものも立てたまま収納できる収納力も特徴。また中身を隠せる「スナップボタン」や、すぐに使いたいものが簡単に取り出せる「フロントポケット」など使い勝手にこだわったポイントが満載。ブラック、ブルー、ブラウンの全3色で、秋冬のトレンドも意識したカラー展開となっている。

また書店版の『BAYFLOW 収納5ポケット LOGO TOTEBAG BOOK BIG』はA4サイズも入る大きめサイズ。ビジネスの場などでもつかいやすいブラックのキャンバス風素材となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）