ウリドキが急反発、主力サービス「ウリドキ！」の手数料などを価格改定

ウリドキ<418A.NG>が急反発している。２０日の取引終了後、主力事業であるリユース品買い取りのマッチングサービス「ウリドキ！」について価格改定を２０２６年３月から実施すると発表しており、収益性の向上を期待する買いを引き寄せている。



プレミアムプラン・ゴールドプランにおける送客手数料の価格レンジの上限をブランドバッグでこれまでの３０００円から４０００円、高級時計で４０００円から６５００円に引き上げる。スタンダートプランのマッチング手数料率は高級時計とオーディオ・スピーカーを４％から５％にする一方、ブランドバッグは１２％から１０％にする。加えて、同プランの手数料の上限は手数料率に５０万円を乗じた金額から、今後は１００万円を乗じた金額に変更する。



出所：MINKABU PRESS