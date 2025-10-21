【台風情報】今どこに？ 台風24号(フンシェン)の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速35メートル予報 日本方面には向かわず 全国の天気を画像で 進路予想 気象庁
■台風24号(フンシェン)
2025年10月21日12時45分発表 気象庁
21日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯18度00分 (18.0度)
東経112度05分 (112.1度)
進行方向、速さ 南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 北側 390 km (210 NM)
南側 330 km (180 NM)
22日0時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度50分 (16.8度)
東経111度00分 (111.0度)
進行方向、速さ 南西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
22日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度05分 (16.1度)
東経110度05分 (110.1度)
進行方向、速さ 南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
23日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯15度25分 (15.4度)
東経108度25分 (108.4度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
24日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯14度10分 (14.2度)
東経107度35分 (107.6度)
進行方向、速さ 南南西 ゆっくり
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 300 km (160 NM)
