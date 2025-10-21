「同じレベルにはない」欧州名門で２か月近く出番なし…まさかの冷遇を受ける日本人コンビにレジェンドが厳しい指摘「移籍市場のミス」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人４選手が所属するスコットランドの名門セルティックは今シーズン、まさかの不振に喘いでいる。
チャンピオンズリーグでは予選で敗退し、４連覇中の国内リーグでも週末のダンディー戦で初黒星。首位ハーツに５ポイント差をつけられての２位に甘んじている。
主力の不調とともに指摘されているのが補強の失敗だ。例えば、今夏に加入したFW山田新とDF稲村隼翔は、ほとんど出番を得られていない。後者は元々、レンタルの予定だったとはいえだ。
レジェンドOBのクリス・サットン氏は、『Daily Record』紙で、この日本人コンビら新戦力が「直近の選手たちと同じレベルにはないと言えるだろう」と厳しい指摘をしている。
「セルティックは移籍市場ミスが大きく騒がれている。それらの補強の多くがダンディー戦でメンバー外となっていることが、すべてを物語っているだろう」
ベンチ入りももままならず、２か月近く出番がない山田と稲村。冷遇はどこまで続くか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
