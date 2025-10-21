「モロッコを楽園に導いた」ヤシル・ザビリとは何者か？ 仏メディア絶賛「スピード、機動力、高いテクニックを備えた完璧な選手」
チリで開催されたU-20ワールドカップは、モロッコの初優勝で幕を閉じた。
若き“アトラスの獅子”（モロッコ代表の愛称）は、グループステージではブラジル、スペイン、メキシコと同居した“死の組”を首位通過。ノックアウトステージでは韓国、アメリカ、フランスを打ち負かし、ファイナルのアルゼンチン戦は２−０で快勝。栄冠に輝いた。
この決勝戦で２得点の活躍を見せたのが、ヤシル・ザビリだ。フランスのメディア『RMCスポーツ』は、「U-20ワールドカップでアルゼンチンを破ったモロッコの英雄、ヤシル・ザビリとは何者か？」と見出しを打った記事を掲載。その魅力に迫った。
「彼はスターだった。ヤシル・ザビリにとって、2025年10月19日の前後で大きな違いがある。チリのサンティアゴで、この20歳のストライカーは母国モロッコを楽園に導いた。
U-20ワールドカップ決勝でアルゼンチンと対峙した彼は、モロッコサッカー界で史上初、アフリカサッカー界では2009年のガーナに次ぐ２番目の優勝をもたらす華麗なゴールを決めたのだ」
開始12分に自ら奪ったFKを沈めると、29分には追加点を挙げる。大会MVPに輝いたオスマン・マンマのクロスからボレーシュートを叩き込む。ザビリはこれで大会通算５ゴール目を記録し、フランスのリュカ・ミシャル、アメリカのベンジャミン・クレマスキ、コロンビアのネイセル・ビジャレアルと並び、大会得点王に輝いた。
同メディアは「ザビリの得点力だけにフォーカスするのは、あまりにも単純すぎるだろう」とし、こう続ける。
「このモロッコ人は、スピード、機動力、そして高いテクニックを備えた、完璧な選手だ。また、独特の方法で決定的なプレーをすることも知っている。フランスとのPK戦ではパネンカを試みたように度胸もあり、揺るぎない自信も見せている」
記事では、ザビリのクラブでのキャリアにも言及する。
「効率性、大胆さ、そして並外れた才能は、ポルトガル・プレミアリーグのファマリカンにとっても大きな強みだ。ザビリは、2024年の夏にポルトとブラガの間に位置するポルトガル北部のこのクラブに、モロッコのユニオン・トゥアルガ・スポルトから移籍した。
彼の最初のシーズンは、大きな成功を収めることはなかった。負傷の影響で、ポルトガルリーグではわずか５試合（すべて交代出場）の出場にとどまり（１ゴール）、U-23チームではそれよりも活躍はできた（６試合・５ゴール）。その後、ザビリはトップチームでまだゴールを決めていないが、すでに３試合に出場しており、チームは６位と好調を維持している」
クラブではまだ印象的な成績を残せていないが、U-20W杯で話題をさらった男の周囲は騒がしくなるかもしれない。
「チリでその実力を世界に知らしめたあと、このリオネル・メッシの熱狂的なファンは、新たな地位を得てファマリカンに戻ってくる。ポルトガルのクラブとの契約は2028年まで残っており、より多くの出場時間を得られる可能性がある一方で、他クラブからのオファーも殺到するだろう。はたして彼は、あらゆるプレッシャーに耐えられるか？ ザビリにとって、これからが最も難しい時間になる」
大きな注目を集めるなかで、ザビリはどんなパフォーマンスで自らの価値を証明するか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高精度FK＆鮮烈ボレー！ モロッコが初優勝、U-20W杯決勝ハイライト
若き“アトラスの獅子”（モロッコ代表の愛称）は、グループステージではブラジル、スペイン、メキシコと同居した“死の組”を首位通過。ノックアウトステージでは韓国、アメリカ、フランスを打ち負かし、ファイナルのアルゼンチン戦は２−０で快勝。栄冠に輝いた。
この決勝戦で２得点の活躍を見せたのが、ヤシル・ザビリだ。フランスのメディア『RMCスポーツ』は、「U-20ワールドカップでアルゼンチンを破ったモロッコの英雄、ヤシル・ザビリとは何者か？」と見出しを打った記事を掲載。その魅力に迫った。
U-20ワールドカップ決勝でアルゼンチンと対峙した彼は、モロッコサッカー界で史上初、アフリカサッカー界では2009年のガーナに次ぐ２番目の優勝をもたらす華麗なゴールを決めたのだ」
開始12分に自ら奪ったFKを沈めると、29分には追加点を挙げる。大会MVPに輝いたオスマン・マンマのクロスからボレーシュートを叩き込む。ザビリはこれで大会通算５ゴール目を記録し、フランスのリュカ・ミシャル、アメリカのベンジャミン・クレマスキ、コロンビアのネイセル・ビジャレアルと並び、大会得点王に輝いた。
同メディアは「ザビリの得点力だけにフォーカスするのは、あまりにも単純すぎるだろう」とし、こう続ける。
「このモロッコ人は、スピード、機動力、そして高いテクニックを備えた、完璧な選手だ。また、独特の方法で決定的なプレーをすることも知っている。フランスとのPK戦ではパネンカを試みたように度胸もあり、揺るぎない自信も見せている」
記事では、ザビリのクラブでのキャリアにも言及する。
「効率性、大胆さ、そして並外れた才能は、ポルトガル・プレミアリーグのファマリカンにとっても大きな強みだ。ザビリは、2024年の夏にポルトとブラガの間に位置するポルトガル北部のこのクラブに、モロッコのユニオン・トゥアルガ・スポルトから移籍した。
彼の最初のシーズンは、大きな成功を収めることはなかった。負傷の影響で、ポルトガルリーグではわずか５試合（すべて交代出場）の出場にとどまり（１ゴール）、U-23チームではそれよりも活躍はできた（６試合・５ゴール）。その後、ザビリはトップチームでまだゴールを決めていないが、すでに３試合に出場しており、チームは６位と好調を維持している」
クラブではまだ印象的な成績を残せていないが、U-20W杯で話題をさらった男の周囲は騒がしくなるかもしれない。
「チリでその実力を世界に知らしめたあと、このリオネル・メッシの熱狂的なファンは、新たな地位を得てファマリカンに戻ってくる。ポルトガルのクラブとの契約は2028年まで残っており、より多くの出場時間を得られる可能性がある一方で、他クラブからのオファーも殺到するだろう。はたして彼は、あらゆるプレッシャーに耐えられるか？ ザビリにとって、これからが最も難しい時間になる」
大きな注目を集めるなかで、ザビリはどんなパフォーマンスで自らの価値を証明するか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高精度FK＆鮮烈ボレー！ モロッコが初優勝、U-20W杯決勝ハイライト