のん、“へそ出し”ロックコーデ公開に「カッコよすぎ」「似合ってる」の声
女優・アーティストののんが20日、自身のブログを更新。台湾のフェス「Vagabond Festival」に出演したことを報告するとともに、ステージオフショットを公開した。
のんのオフィシャルブログより
のんは、「VagabondFestival」と題してブログを更新。「楽しかったーー 夢のような時間でした」と振り返り、おへそがのぞくショート丈の白いTシャツに黒のパンツ、黒の「ぐねぐねネクタイ」をゆるく垂らした遊び心のあるロックテイストなソロショットや、ギタリストの古市コータロー、ベーシストのウエノコウジ、ドラマーの古市健太とのオフショットなどを公開した。
この投稿にファンから「みんなカッコイイ」「今でも夢のような時間でした」「ほんとに楽しかった、ありがとう！」「オシャレ」「ピチT短丈に大きめのネクタイカッコよすぎ〜」「イケてるバンドマンに引けを取らないのんちゃんのロッカーぶり!!」「めちゃくちゃカッチョいい」「衣装可愛いｯ 似合ってるよ」「夜の街の雰囲気とすずめいろどきの光がきれいで素敵」「めっちゃ綺麗…！エモすぎ♪」などの声が寄せられている。
のんのオフィシャルブログより
のんは、「VagabondFestival」と題してブログを更新。「楽しかったーー 夢のような時間でした」と振り返り、おへそがのぞくショート丈の白いTシャツに黒のパンツ、黒の「ぐねぐねネクタイ」をゆるく垂らした遊び心のあるロックテイストなソロショットや、ギタリストの古市コータロー、ベーシストのウエノコウジ、ドラマーの古市健太とのオフショットなどを公開した。