セブン‐イレブン「かじるスイーツ」に“ニューヨークチーズケーキ”が再登場 濃厚クリームチーズ＆レモンのさわやかな酸味を楽しめる
セブン‐イレブン・ジャパンは、片手で食べられる「かじるスイーツ」シリーズから『かじるニューヨークチーズケーキ』（税込280.80円）を、東北を除く全国のセブン-イレブンで28日より順次発売する。
今年7月に発売した際に好評だった、濃厚でクリーミーなクリームチーズの味わいと、後味に広がるレモンのさわやかな酸味を両立させ、本格的なニューヨークチーズケーキの味わいは維持しながら、秋冬でも食べ進みの良い味わいへ見直した。ほどよく塩味を効かせたサクサクのビスケット生地の土台が、味と食感のアクセントとなり、最後まで飽きずに楽しめる。
同商品は、本格的なニューヨークチーズケーキの味わいを追求。口に入れた瞬間、濃厚なクリームチーズのコクとレモンのさわやかな酸味が広がる。濃厚なチーズ感がありながら、後味さっぱり。
チーズケーキの味わいをより引き立たせるために、土台のビスケット生地にもこだわりが。塩味の効いたビスケット生地が、全体の甘さを引き締め、食感と味わいのアクセントになっている。チーズのコク、さわやかな酸味、そしてビスケットの塩味と食感、そのすべてが計算され尽くした完璧なバランスを堪能できる。
■担当者コメント
「かじる」シリーズから、お客様の声に応え、7月に発売して好評だった商品をさらにおいしく改良し、再発売します。「濃厚さ」と「さわやかさ」の相反する要素を両立させるために、何度も試行錯誤を重ね、濃厚なのに後味がさっぱりとした、本格的なニューヨークチーズケーキの味わいを実現しました。以前の発売時もご好評いただいていましたが、今回底面のビスケット生地の小麦粉と塩の比率を見直し、より香ばしいながらも塩味を抑え、気温が低下する時期のし好に合わせた味わいに改良しました。忙しい毎日のちょっとしたご褒美に、幸せなひとときを提供する絶品スイーツを是ぜひお楽しみください！
