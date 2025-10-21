万博閉幕後に政界が激変…石破氏の写真に反響「まるでミャクミャクを抱いてるかの様」「粋な計らいですね」
首相を辞職した石破茂氏が21日、自身のSNSを通じ、メッセージを発信した。
【写真】ミャクミャクカラーの花束を手に官邸を去る石破茂首相
「386日のながきにわたり、ほんとうにたくさんの方々と、たくさんの仕事ができたことを、心からありがたく思います。一緒に働いてくださったみなさまに心からの感謝を申し上げ、高市政権にも同じく大きなお力添えを賜りますよう、お願いいたします」とつづった。
石破氏は、昨年10月1日、内閣総理大臣に就任し、今年4月13日には大阪・関西万博が開幕。ミャクミャクとの交流が話題となった。そして万博閉幕後、政界は激変することになった。
首相官邸を去る際、花束を贈られた写真を掲載。花束は赤と青だった。これに対して「花束がミャクミャクカラー！」「まるでミャクミャクを抱いてるかの様な花束で涙が止まらない…」「粋な計らいですね」など、多数の声が寄せられている。
