ロイヤルホストの味を自宅で 定番メニューの『オムライス』が登場＆『グリーンゴッデスドレッシング』が復活
ロイヤルグループで食品事業を担うロイヤルは、「Royal Host Deli（ロイヤルホスト デリ）」より、新たに幅広いシーンで活用できる新商品を28日に販売開始する。
【写真】ふんわり卵がたまらない『オムライス〜ハッシュドビーフソース〜』
「Royal Host Deli」は、ロイヤルホストが長年培ってきた“おいしさ”を、より身近なかたちで届け、「普段を、豊かに。」することを目指している。今回の新商品販売により、家庭の食卓がさらに豊かになるラインアップを拡充する。
ロイヤルホストの定番メニュー『ロイヤルオムライス〜ハッシュドビーフソース〜』を、家庭でも楽しめる定番商品『オムライス〜ハッシュドビーフソース〜』として販売。チキンライスをふんわり卵で包み、煮込んだビーフと野菜の旨みが詰まったハッシュドビーフソースを添えた、ごちそう感のある一品。同商品は、オンラインストアおよびロイヤルホストの店舗（一部除く）で販売する。さらに、オンラインストア限定・数量限定で『黒×黒ハンバーグ〜ブラウンバターソース〜』と『チキングリル〜バター醤油ソース〜』のメインディッシュも展開。
サラダを彩る冷蔵ドレッシングには、1970年代にロイヤルホストの店舗にて提供され、一時期持ち帰り用として販売していた『グリーンゴッデスドレッシング』が復活を望む多くの声に応え、今回「Royal Host Deli」の商品として新たに加わる。これに加え、『オニオンドレッシング』『コーンドレッシング』もラインナップ。いずれも非加熱式で製造した冷蔵タイプで、素材の味わいを楽しむことができる。
常温で長く保存でき、日常の食卓から贈り物、ストック用まで幅広く活用できるレトルトカレーとして、スパイシーで奥深い味わいの『カシミールビーフカレー』と、爽やかなスパイスが香る『マハラジャチキンカレー』も販売する。
■商品紹介
【冷凍品】
『オムライス〜ハッシュドビーフソース〜』（定番）
内容量：385グラム（オムライス260グラム／別添ソース125グラム）
価格：980円
販売場所：オンラインストアおよびロイヤルホストの店舗（一部除く）
チキンライスをふんわり卵で包み込んだオムライス。煮込んだビーフと野菜の旨みが詰まったハッシュドビーフソースを添えた。
『黒×黒ハンバーグ〜ブラウンバターソース〜』（1500個数量限定）
内容量：170グラム（ハンバーグ120グラム／別添ソース50グラム）
価格：1380円
販売場所：オンラインストア限定
柔らかな黒毛和牛と国産黒豚を黄金比で配合したこだわりのハンバーグ。コク深いブラウンバターソースで。
『チキングリル〜バター醤油ソース〜』（1500個数量限定）
内容量：150グラム（チキン120グラム／別添ソース30グラム）
価格：880円
販売場所：オンラインストア限定
スパイシーなチキンを香ばしく焼き上げ、バター醤油ソースを添えた。ソースが香ばしさを引き立て、バランスの取れたおいしさに。
【冷蔵品】内容量：200ミリリットル
『グリーンゴッデスドレッシング』580円
『オニオンドレッシング』530円
『コーンドレッシング』480円
【常温レトルトカレー】
『カシミールビーフカレー』
内容量：180グラム
価格：650円
『マハラジャチキンカレー』
内容量：200グラム
価格：650円
※価格は全て税込
【写真】ふんわり卵がたまらない『オムライス〜ハッシュドビーフソース〜』
「Royal Host Deli」は、ロイヤルホストが長年培ってきた“おいしさ”を、より身近なかたちで届け、「普段を、豊かに。」することを目指している。今回の新商品販売により、家庭の食卓がさらに豊かになるラインアップを拡充する。
サラダを彩る冷蔵ドレッシングには、1970年代にロイヤルホストの店舗にて提供され、一時期持ち帰り用として販売していた『グリーンゴッデスドレッシング』が復活を望む多くの声に応え、今回「Royal Host Deli」の商品として新たに加わる。これに加え、『オニオンドレッシング』『コーンドレッシング』もラインナップ。いずれも非加熱式で製造した冷蔵タイプで、素材の味わいを楽しむことができる。
常温で長く保存でき、日常の食卓から贈り物、ストック用まで幅広く活用できるレトルトカレーとして、スパイシーで奥深い味わいの『カシミールビーフカレー』と、爽やかなスパイスが香る『マハラジャチキンカレー』も販売する。
■商品紹介
【冷凍品】
『オムライス〜ハッシュドビーフソース〜』（定番）
内容量：385グラム（オムライス260グラム／別添ソース125グラム）
価格：980円
販売場所：オンラインストアおよびロイヤルホストの店舗（一部除く）
チキンライスをふんわり卵で包み込んだオムライス。煮込んだビーフと野菜の旨みが詰まったハッシュドビーフソースを添えた。
『黒×黒ハンバーグ〜ブラウンバターソース〜』（1500個数量限定）
内容量：170グラム（ハンバーグ120グラム／別添ソース50グラム）
価格：1380円
販売場所：オンラインストア限定
柔らかな黒毛和牛と国産黒豚を黄金比で配合したこだわりのハンバーグ。コク深いブラウンバターソースで。
『チキングリル〜バター醤油ソース〜』（1500個数量限定）
内容量：150グラム（チキン120グラム／別添ソース30グラム）
価格：880円
販売場所：オンラインストア限定
スパイシーなチキンを香ばしく焼き上げ、バター醤油ソースを添えた。ソースが香ばしさを引き立て、バランスの取れたおいしさに。
【冷蔵品】内容量：200ミリリットル
『グリーンゴッデスドレッシング』580円
『オニオンドレッシング』530円
『コーンドレッシング』480円
【常温レトルトカレー】
『カシミールビーフカレー』
内容量：180グラム
価格：650円
『マハラジャチキンカレー』
内容量：200グラム
価格：650円
※価格は全て税込