15時の日経平均は157円高の4万9342円、ファストリが99.40円押し上げ 15時の日経平均は157円高の4万9342円、ファストリが99.40円押し上げ

21日15時現在の日経平均株価は前日比157.23円（0.32％）高の4万9342.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は801、値下がりは753、変わらずは57。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を99.40円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が38.13円、日東電 <6988>が19.87円、コナミＧ <9766>が18.52円、リクルート <6098>が13.13円と続く。



マイナス寄与度は56.57円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が43.1円、ＳＢＧ <9984>が41.41円、フジクラ <5803>が14.48円、ディスコ <6146>が5.32円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、その他金融、金属製品、精密機器と続く。値下がり上位には非鉄金属、保険、電気・ガスが並んでいる。



※15時0分7秒時点



株探ニュース

