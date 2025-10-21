ロックバンドの子供ばんどがデビュー４５周年を迎えた。

節目の年を記念して、１０月２４日、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールで、同世代のバンド、アースシェイカーと競演するコンサートを開く。リーダーでボーカル兼ギターのうじきつよしに聞いた。（編集委員 西田浩）

「グランド・ファンク・レイルロードやハンブル・パイなど１９６０〜７０年代の黄金期のロックから多大な影響を受けてきた。初期の楽曲で歌っているように、世間の規範に縛られたくない、安易に妥協したくないといった反骨精神を大切にしてきた」

高校時代に結成し、音楽コンテスト優勝をきっかけに１９８０年にデビューした。豪快なギターサウンドと、アマチュア時代から精力的にこなしたライブで鍛えられた高度なアンサンブルで人気を獲得した。

「海外で通用するバンドを目指す」と、８３年には米国に渡り、アルバム「Ｙｅｓ！ Ｗｅ ａｒｅ ＫＯＤＯＭＯ ＢＡＮＤ」を出し、現地でライブも展開した。思ったほどの成果は上げられなかったが、国内の活動に重点を移したい所属レコード会社の勧めをはねのけ、同社との契約を解消してまで米国での活動を継続した。

「今考えれば若気の至りなのでしょうが、名ギタリスト、リック・デリンジャーと親交を結び、作品をプロデュースしてもらうなど、そこで得られたものは大きかった。納得いくまでやれたのはよかった」

その後もアニメ「北斗の拳」映画版の主題歌「ハート・オブ・マッドネス」をヒットさせるなど、順調に歩を進めていたが、「活動方針をめぐり、メンバー間で意見が食い違うようになった」と、８８年に活動休止した。その後、うじきは俳優やタレントとしても存在感を発揮。２０１１年のバンド再開後は安定した活動を続けている。

節目を記念して、代表曲をリメイクしたアルバム「ＲＯＣＫ＆ＲＯＬＬ ＷＩＬＬ ＮＥＶＥＲ ＤＩＥ！！ ２０２５」を自主制作した。フラワーカンパニーズの鈴木圭介や怒髪天の増子直純らがゲスト参加している。

「海外での活動を続けるため、所属レコード会社を離れた直後の８４年に自主制作したアルバムと同じ表題にして、自分たちの精神や哲学を再確認するという思いを込めた。直接ファンに届けたいので、年内はライブ会場限定で販売する」

記念公演で競演するアースシェイカーは同世代のバンドで、８０年代から交流がありたびたび競演した“盟友”だ。

「僕らのステージは原点回帰という意味を込め、初期の曲を並べる。アンコールでは両バンドの共演があるかもしれない」と語った。