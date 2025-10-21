【ワシントン＝阿部真司】日米両政府が２７〜２９日に予定するトランプ米大統領の来日日程の概要が判明した。

２７日に天皇陛下との会見を調整している。２８日には、新たに選出された高市首相（自民党総裁）との初会談に臨み、昼食会の開催を検討している。日程は日本の新政権が発足後、最終決定される見通しだ。

日米両政府の関係者が明らかにした。トランプ氏が陛下と会見するのは、第１次政権時、令和初の国賓として招かれた２０１９年５月以来となる。トランプ氏は、陛下との当時の会見が日本への好印象につながっているとされる。

２８日の日米首脳会談では、日米同盟の抑止力、対処力の向上や日米関税合意の履行を含む経済協力について協議する見通しだ。トランプ氏は同日、拉致被害者家族との面会や米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）の視察も行う。財界人との会合も調整している。

トランプ氏は２０日、ホワイトハウスで記者団に対し、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）関連首脳会議が開かれるマレーシアを訪問後、「日本を訪れる予定だ」と語った。２９日には韓国入りする。韓国ではアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議には出席しない予定だが、中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談を調整している。