上沼恵美子が２０日にＡＢＣラジオで放送された「上沼恵美子のこころ晴天」でパーソナリティーを務め、三原じゅん子内閣府特命担当大臣によるこども家庭庁の１７日の大臣記者会見に驚いたことを明かした。

上沼はＹｏｕＴｕｂｅを見ていて知ったと話し、「三原じゅん子さんが定例記者会見になんのかな。出てきて『何もございません』。記者の皆さん質問は？何もございません」と概要に触れた。

こども家庭庁のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは、司会者が閣議後記者会見であると伝え、三原氏が「みなさん、おはようございます。冒頭、私から特にございません」とコメント。担当記者からの質疑応答となったが何もなく、三原氏が姿を見せてから３０秒ほどで終わった。

上沼は「全部で２０秒くらい。出てきて、おはようございます、別に何もございません。司会者が質問ないようでございますので、これで終わります。こんなんあり？三原さん、何か言わなあかんのちゃう？」と疑問符を付けた。「定例会見やと思うけど。最初に三原さんが１０分くらいでもしゃべって。笑かさんでもええけど」とし、「きれいなメークして、きれいな格好して、やっぱりきれいなと思った」と述べた。

三原氏が怒っていたのかを聞かれ、上沼は「怒ってない。普通。機嫌いい。何もなくても絞りださなあかんような気がしたわ。芸能人やってんから、普通の方よりはしゃべれるんちゃうかなと。よう黙ってられるな、じゅんこちゃん」とも。「子供大臣やんな。重要ですよ、少子化で大変。保育園の問題もある。そういうことでもいいし。ニュース見てびっくりしましした、熊の出没してますねって、そっから入って爆笑とらんかい」とジョークを交えて感想を話した。