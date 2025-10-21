時をまとったモノと出会う。代官山T-SITEで「蚤の市」開催
東京・代官山のカルチャースポット代官山T-SITEにて、11月5日と6日の2日間、「蚤の市」が開催されます。本イベントは、“時を重ねたモノが放つ美しさ”をテーマに、国内外から選りすぐりのアンティーク家具やヴィンテージ雑貨、ジュエリー、古着などが一堂に会するマーケット。代官山という街の文脈の中で、クラフトとデザイン、そしてファッションが自然に交わる時間が生まれます。
Courtesy of CCC
本と人、モノが交差する「代官山の廊下」で
会場となるのは、T-SITE内の屋外スペース。書店「蔦屋書店」を中心とする空間の中に、約30の出展者が軒を連ねます。古い家具、使い込まれたカトラリー、味のあるガラスボトル──それぞれが過ごしてきた時間の跡を感じるものばかり。新品では決して再現できない“風合いの奥行き”が来場者の五感を刺激します。
Courtesy of CCC
「一点モノ」が語りかける、モードのもうひとつの在り方
近年、ファッションの世界では“リユース”や“リメイク”といったキーワードが新たな美意識として定着しています。この蚤の市に並ぶアイテムは、いずれも同じものが二つとない“一点モノ”。それは偶然の出会いであり、また“持続可能性を感性で選ぶ”という現代のモードの形でもあります。
Courtesy of CCC
時を超えるクラフト──選ばれた出展者たち
会場には、ヨーロッパの蚤の市で直接買い付けを行うディーラーや、国内外のアーティストが手がけるハンドクラフトブランドも参加。陶器、ガラス、ジュエリー、レザーアイテムなど、ジャンルを越えた“時を超えるクラフト”が代官山の街に息づきます。また、蔦屋書店内ではヴィンテージ写真集やデザイン書籍など、マーケットの世界観に呼応するラインアップも展開され、ライフスタイル全体で「美しい時間の重なり」を提案します。
Courtesy of CCC
“使い込まれた未来”へ
新品を選ぶことだけが豊かさではない。そこに宿る時間と手仕事の記憶こそが、現代のクリエイションを支えるインスピレーションになる。代官山T-SITEの「蚤の市」は、そんな“使い込まれた未来”への扉をそっと開きます。
Courtesy of CCC
【開催概要】
第24回 代官山T-SITE 蚤の市
会期：2025年11月5日（土）・6日（日）
時間：各日 10:00〜17:00（雨天決行・荒天中止）
会場：代官山T-SITE GARDEN GALLERY
出展：約30店舗（国内外のアンティークショップ・クラフト作家など）
※入場無料（チケット不要）
お問い合わせ：
代官山 蚤の市 運営事務局
Tel.03-3770-1888
