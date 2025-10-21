¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢ÏÃÂê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤óÁø¶ø¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Í¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éµÇ°¤Ë1Ëç¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/21¡Û¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤¬10·î18Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐ¸µSKE¡Ö¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó
¾¾°æ¤Ï¡ÖÀèÆüÅìµþ¤ÇÌîÀ¸¤ÎÁêÀî¥Í¥¤ËÁø¶ø¡×¡Ö¤ª»Å»öÁ°¤Î¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Í¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éµÇ°¤Ë1Ëç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾¾°æ¤È¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿SKE48¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤È©¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¾°æ¤Ï¡ÖÄ¾ÀÜ¸À¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¡ô½éÁªÈ´¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÁêÀî¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÁêÀî¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÊÖÅú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡ª¤¹¤Ã¤Ô¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈ©åºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÀî¤Ï2003Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2015Ç¯3·î15Æü²ÃÆþ¤Î7´üÀ¸¤Ç¸½ºß¥Á¡¼¥àS¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¡¢°®¼ê²ñ¤Ë¥ò¥¿¥¯¤¬1¿Í¤·¤«Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
