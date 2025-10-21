DAIGO¡¢´§ÈÖÁÈÊüÁ÷Ãæ»ß¤òÊó¹ð¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡×¼êÎÁÍý¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/21¡Û¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦BREAKERZ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎÁÍýÈÖÁÈ¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê ¡Á¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î© ²¿¤Ë¤¹¤ë¡©¡Á¡×¡Ê·îÍË¡Á¶âÍË¤Ò¤ë1»þ30Ê¬¡Á ¡Ë¤ÎÊüÁ÷Ãæ»ß¤òÅÁ¤¨¡¢¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊ¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¡¦47ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö²ÈÂ²¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡×¼êÎÁÍý
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÁ°ÏÈ¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË10»þ25Ê¬¡Á¡Ë¤¬±äÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤òÍÍ»Ò¤¬Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£
±äÄ¹¤ËÈ¼¤¤¡ÖDAIGO¤âÂæ½ê ¡Á¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î© ²¿¤Ë¤¹¤ë¡©¡Á¡×¤ÏÊüÁ÷µÙ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢DAIGO¤ÏX¤Ë¤Æ¡ÖËÜÆü¤ÎDAIGO¤âÂæ½ê¤ÏÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ÎÆÃÈÖ¤Ë¤è¤ê¤ªµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿À§Èó¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë²ÈÂ²¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿DAIGO¤¬ºî¤Ã¤¿¥¿¥é¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥Þ¥è¤·¤ç¤¦¤æ¤Î²èÁü¤ò¤É¤¦¤¾¡×¤È¤·¡¢»®¤ËåºÎï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¼«¿È¤Î¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÌ¤êË¤«¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£DAIGO¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤È2016Ç¯1·î11Æü¤Ë·ëº§¡£2020Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¡¢2024Ç¯1·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
