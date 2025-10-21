ワールドシリーズ日本時間25日開幕

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振。歴史的躍動から3日、ドジャースの本拠地に広がった珍光景に米ファンから熱視線が送られた。

先頭打者弾を含む3発に加え、先発投手として6回0/3を無失点10奪三振。大谷が躍動した“伝説の夜”から3日、本拠地のマウンドにフレディ・フリーマン内野手が立っていた。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式Xは日本時間21日、「フレディ・フリーマンは明らかに、ショウヘイ・オオタニのように二刀流として活躍したいと思っている」として動画を公開した。

頼れる主砲は青のシートで覆われたマウンドから、捕手役を立たせたまま力強いボールを投じた。X上の米ファンからも様々な声が上がる。

「ショウヘイがチーム全体を刺激している！」

「これで5先発になる！」

「二人のユニコーンで野球界を本当に台無しにしよう」

「フレディ、いい感じだね！」

「タナー・スコットよりも良いオプションになるかも」

2年連続の世界一を狙うドジャース。24日（日本時間25日）開幕のワールドシリーズでは、ブルージェイズと激突する。



（THE ANSWER編集部）