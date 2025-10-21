「荷物入りきらない」→【セリア】へ！ サブバッグにおすすめ♡「110円バッグ」

「あれもこれも持っておきたい……でもバッグがパンパン！」--そんな経験、ありませんか？ 荷物が多くなりがちな人は、メインバッグのほかにサブバッグを持っておくと安心かも。そこでおすすめしたいのが【セリア】のトートバッグ。\110（税込）で手に入って、ガンガン使えるアイテムが揃っているので必見です。

キュートなシマエナガがポイント

【セリア】「ミニトートバッグ シマエナガ」\110（税込）

愛らしい「シマエナガ」のイラストが、癒しを与えてくれそうなミニトートバッグ。淡めのカラーで主張しすぎず、さりげなく持ちやすいのが魅力です。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、「コットン素材のしっかりとした生地なので、多少の重さにも耐えられそう」とのこと。ペットボトルやお財布がちょうど収納しやすいサイズ感で、お散歩用バッグとしてもおすすめです。

シンプルだからこそ頼れる一品

【セリア】「トートバッグ」\110（税込）

潔い無地のネイビーで、幅広いスタイルにすっと馴染みそうなシンプルトート。「麻のような手触りと透け感があって、レーヨンの柔らかさも備えた素材感」と、レポーターのとも*さんはコメント。折りたたんで持ち歩けば、急に荷物が増えたときにもサッと対応OK。チャームやワッペンをつけて自分らしくアレンジして楽しむのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M