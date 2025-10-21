とにかく明るい安村出演のトークショーも！北海道JAるもいフェア in 東京競馬場

るもい農業協同組合(JAるもい)が、2025年10月25日(土)と26日(日)の2日間、東京競馬場(JRA)にて「北海道JAるもいフェア in 東京競馬場」を開催します。

北海道・るもい産の美味しい食材が楽しめる物産展や、とにかく明るい安村さんが出演するトークショーなどが行われます！

北海道JAるもいフェア in 東京競馬場

『おいしい食材！知ってもらおう！JAるもい』をモットーに開催される「北海道JAるもいフェア in 東京競馬場」

イベントを通じて、北海道・るもい産のより多くの食材を知ってもらい、たくさんの「美味しい！」を体験してもらうことを目指しています。

北海道るもいの「美味しい！」と「楽しい!!」を通じて、来場者に笑顔と幸せを届けるイベントです☆

JAるもい物産展

開催日時：2025年10月25日(土)、26日(日) 開門〜最終レース発走まで

場所：東京競馬場 正門前広場

販売品目：JAるもい産高級米「ゆめぴりか」のすくいどり、JAるもいオリジナル生ドーナツ、「ゆめぴりか」ノンアルコール甘酒、やん衆にしん漬け、夜のサラダ(ピクルス)、国稀 純米吟醸(北海道限定販売)、玄米のポン菓子、かぼちゃプリン、小平町産黒毛和牛ビーフカレー、にしんかずのこ南蛮味噌、他(計55種類)

2日間にわたり、JAるもい自慢の特産品が販売されます！

目玉企画の「ゆめぴりか」すくいどりをはじめ、オリジナル生ドーナツやノンアルコール甘酒、にしん漬けなど、計55種類もの商品が並びます。

26日(日)正午過ぎ頃からは、「JAるもい農業応援大使」のとにかく明るい安村さんと日下怜奈さんがイベントブースのお手伝いに参加し、会場を盛り上げます！

ゆめぴりか・お米のすくいどり

名称：JAるもい産・ゆめぴりか「すくいどり」販売

内容：3合升によるすくいどり

価格：税込200円／1回 (※物産展で商品をご購入の方限定/お一人様1回限り)

販売期間：2025年10月25日(土)、26日(日)

販売個数：2日間計1トン(約1,500名様) ※無くなり次第終了

販売場所：JAるもい物産展内(東京競馬場 正門前広場)

物産展のメインとなるのが、北海道を代表するブランド米「ゆめぴりか」のすくいどり販売！

3合升を使って、お得にお米をゲットできるチャンスです。

26日には、とにかく明るい安村さんが実演販売の応援に駆け付け、ゆめぴりかの特大おにぎりを実食してブースを盛り上げます☆

ご当地キャラクターの来場

開催日時：2025年10月25日(土)、26日(日)

場所：東京競馬場 正門付近特設ブース前

JAるもい管轄の8市町村の『ご当地キャラクター』が東京競馬場に大集合！

特設ブース付近で来場者をお迎えします。

かわいいキャラクターたちとの触れ合いも楽しめます。

JAるもいpresents とにかく明るい安村トークショー

開催日時：2025年10月26日(日) 11:30頃〜

場所：東京競馬場 ゴール前特設ステージ

出演：とにかく明るい安村、日下怜奈(MC)

今や国内外で大人気の、北海道出身芸人・とにかく明るい安村さんによるトークショー！

MCは、お笑い大好きの「どさん娘アナウンサー」日下怜奈さん(元・HBC北海道放送アナウンサー)が務めます。

競馬にまつわるネタで、会場をホットに盛り上げます！

プレゼント企画

JAるもい物販ブースでお買い物をした来場者で、JAるもい「Instagramフォロワー」または「LINEお友達登録者」を対象にしたプレゼント企画も実施！

素敵な商品がその場で当たる「お楽しみ抽選会(スピードくじ)」が行われます。

プレゼント品には、ゆめぴりかやお酒などが用意されています☆

北海道・るもいの美味しい食材が勢ぞろいする物産展に、楽しいトークショー、お得なお米すくいどりまで、魅力満載の2日間。

東京競馬場で、北海道の秋の味覚と笑いを満喫できるイベントです！

東京競馬場で開催される「北海道JAるもいフェア in 東京競馬場」の紹介でした。

