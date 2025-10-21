◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 ブルージェイズ 4―3 マリナーズ（2025年10月20日 トロント）

ブルージェイズが32年ぶり3度目のワールドシリーズ（WS）進出を決めた。ア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第7戦でマリナーズに4―3で逆転勝ちし、4勝3敗で突破。2連覇を飾った1993年以来の世界一へ向け、ナ・リーグ覇者ドジャースと対戦するWSは24日（日本時間25日）にトロントで開幕する。

ブルージェイズは試合後のクラブハウスで、シャンパンファイトでWS出場を喜んだ。21年7月にナショナルズからドジャースへ移籍し、シーズン終了後に退団した古巣との対決を迎える41歳のマックス・シャーザー投手は、舞台上でボトルを振りまわしながらダンス。シュナイダー監督を壇上に招くと熱いハグをかわし、がっちり握手するとまた抱き合った。

サイ・ヤング賞3度受賞のシャーザーは16日（同17日）の第4戦に先発し、5回2/3を3安打2失点と好投して勝利投手となった。5回2死一塁の場面でシュナイダー監督がマウンドに歩み寄ると激高。鬼の形相で怒鳴って降板を“拒否”してダッグアウトへ追い返し、マリナーズのアロザレーナを空振り三振に仕留めてほえた。

試合後、シャーザーは「とにかく続投したいと伝えた。（監督は）交代させるつもりはなかったと思う。本気で反発したとは思っていない」とコメント。一方、シュナイダー監督は「殺されるんじゃないかと思ったけど、最高だった」と“マッド・マックス”ぶりを披露したベテランを称えていた。