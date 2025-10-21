¡ÈÎø¥ê¥¢¤Î½÷²¦¡É»Ø¸¶¤¬ÇúÃÆÈ¯¸À¡©¡Ö¤Ø¤§¡Á¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥´¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¥¿¥ì¥ó¥È»Ø¸¶è½Çµ¡Ê32¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈºÇ¿·ºî¡Ö¥é¥Ö¡¡¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿óÊÎÛÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¡¢º£²ó¤«¤é¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê37¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢1ÅÙÊÌ¤ì¤¿5ÁÈ¤Î¸µ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡¢¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤·¤ÆÌó1¥«·î´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¸µÎø¿Í¤È¤ÎÉü±ï¤«¡¢¿·¤·¤¤Îø¤Ë¿Ê¤à¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¦ÈÖÁÈ¡£
¡ÈÎø¥ê¥¢¡É¤È¤¤¤¨¤Ð»Ø¸¶¤È¤â¾Î¤µ¤ì¡ÈÎø¥ê¥¢¤Î½÷²¦¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡Ö1¿Í¤À¤±¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÉþ¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÎø¥ê¥¢ÈÖÁÈ¤ò¤¢¤²¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£16Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ª¤ê¡ÖÈ¿¶Á¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤¯¤é¤¤¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¿·¤¿¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿AIÁêÀ¿ÇÃÇ¤Ç¡¢MC¿Ø¤ÎÁêÀ¤ò¿ÇÃÇ¡£»Ø¸¶¤ÈÀîÅç¤¬58ÅÀ¤ÇºÇÄã¤À¤Ã¤¿¡£ÀîÅç¤¬¡ÖÄã¤Ã¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ä¤ê¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡Ö»Ø¸¶¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤¹·ÝÇ½¥´¥·¥Ã¥×¤ËÀîÅç¤µ¤ó¤¬¤Ø¤§¡Á¤ÇÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¤¬Åß¤ÎÎäµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤½¤¦¡×¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¡¢¡Ö¤Ø¤§¡Á¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥´¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÇúÃÆÈ¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÀîÅç¤Ï¡¢¡Ö³Î¤«¤ËÏ¢ÍíÀèÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÏ¢Íí¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£