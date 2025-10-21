女優・芳根京子の初となるカレンダー『芳根京子カレンダー2026』が2025年12月15日にワニブックスより発売される。

【画像】芳根京子、初のカレンダーでフェレットとの共演ショット

主演ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』『波うららかに、めおと日和』や、公開を控える映画『君の顔では泣けない』など、話題作への出演が続く芳根京子。2025年、飛躍の一年を経て迎える2026年に向けて、ファン待望のメモリアルアイテムがついに登場する。

今回のカレンダーは、「芳根京子の“今”」をテーマに、彼女のナチュラルで柔らかな笑顔から、静けさを纏ったクールな表情まで、さまざまな魅力を詰め込んだ内容。リラックスした日常の一コマのようなカットや、彼女が愛してやまないフェレットとの共演ショットなども収録され、ページをめくるたびに“素の芳根京子”に出会える一冊となっている。

撮影を手掛けたのは、数々の俳優・アーティストを撮影してきた写真家・伊藤彰紀。自然光を生かした温かみのある構図や、透明感あふれるトーンが、芳根の繊細な感情やまっすぐな眼差しを引き立てる。

カレンダーはB5サイズの卓上仕様。通常版に加え、芳根の魅力をより身近に感じられる「アクリルスタンド付特別バージョン」も同時発売される。さらに、発売を記念したイベントの開催も決定しており、詳細は後日ワニブックス公式サイトにて発表予定だ。

等身大でありながら、どこか凛とした存在感を放つ芳根京子。彼女の“今”を詰め込んだカレンダーは、2026年をともに過ごすにふさわしい一冊となりそうだ。

■芳根京子 コメントこの度、初めてカレンダーを発売させていただくことになりました。“今、皆さんに見てもらいたい私”をぎゅぎゅっと詰め込みました。日々の生活の中でふと目に入った時、皆さんにそっと寄り添えるような存在になれたら嬉しいです。2026年、一緒に過ごしましょう！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）