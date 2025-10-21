K-POPバーチャルアイドル・PLAVEが表紙に登場した『anan2469号』が10月29日（水）にマガジンハウスより発売される。

【画像】K-POPバーチャルアイドル・PLAVE 美しく寄り添う表紙カット他、特別付録も

特集は、健康を意識したアイテムを紹介する「からだにいいもの大賞2025・秋」。その表紙に登場するのは、K-POPバーチャルアイドル、PLAVE。2025年6月に日本デビューを果たし、オリコン週間シングルランキングで初週22万枚を売り上げ、1位を獲得。また週間合算シングルランキングでも1位を獲得し2冠を達成、海外アーティストの日本デビューシングルで今年度最高初週売り上げを記録するなど、日本でもその存在感を示している彼らが、アジアツアーの一環として初の日本公演を開催。その直前のタイミングに新しい衣装とヘアスタイルで表紙を飾った。ヘアスタイルは、アジアツアーのソウル公演にて初披露し、話題となった。秋にぴったりのボルドーカラーの背景で、まるで映画のワンシーンのように美しく寄り添う表紙カット。グループショット以外にも、ソロカット、ユニットカットとそれぞれの世界観に惹きつけられる、グラビア&インタビューとなった。

衣装は、中世ヨーロッパを彷彿とさせる気品溢れるブラウススタイル。カマーバンドやカラーピン、リボンタイなど、随所にこだわりが光るスタイリングにも注目。異なる花を持ったカットは、とにかく、“美”の連続。花びらがはらりと舞う瞬間すらドラマティックに本人を彩る、美麗ショットとなりました。ユニットショットでは、年長組のYEJUN（イェジュン）・NOAH（ノア）、年下組のBAMBY（バンビ）・EUNHO（ウノ）・HAMIN（ハミン）で撮影。

インタビューは、日本デビューを経て初めての日本活動について、韓国・高尺スカイドームでのアンコール公演も決まったアジアツアーについて、そして初の日本公演について熱く語った。特集にちなんだ、それぞれのヘルスケア話にも注目。ユニットショットの組み合わせでは、お互いの関係性を話していた。ソロインタビュー、ユニットコラム、座談会と読み応えたっぷりな内容。時に微笑ましく、時にジーンと心に響く、PLAVEの絆を感じるインタビューとなっている。

特別付録は、スマホに挟めるサイズ、ポストカードサイズ、ピンナップにできるA5変形サイズの3つのサイズのスペシャルカード16種。撮り下ろし写真を贅沢に使用したデザインに。今回もソロカットに直筆サインを入れたチェキ抽選プレゼント企画を実施。発売日の10 月29日から、日本公演最終日の11月2日にかけて、ananwebでは、スペシャルインタビューも公開。各メンバーが20問20答インタビューに答えた。モーニング&ナイトルーティン、口癖、「自分を褒めて！」「MY記念日を作るなら？」、PLAVEメンバーの取扱説明書、冷蔵庫の常備品etc、それぞれの魅力が分かる内容となった。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）