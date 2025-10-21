超ときめき♡宣伝部が登場した『ViVi12月号』が10月23日（木）に講談社より発売される。

“きゅん“が止まらないバズりソングを連発するスーパーアイドル、超ときめき♡宣伝部。毎年恒例のクリスマスコフレ企画を、メンバーの杏ジュリア、坂井仁香、菅田愛貴が豪華に『ViVi12月号』でナビゲートする。人気ブランドのクリスマスコスメでTHEホリデーな煌めくメイク、大人めクールメイク、プレイフルなカラーメイクなど、様々なクリスマスメイクにトライした。

杏ジュリアが意外なカラー使いやメイクテクに驚いたり、仕上がったメイクを雪の日にしてみたいと菅田愛貴が感じたり、ViViらしいクリスマスメイクはメンバーにとっても新鮮で、坂井仁香がいつもと違う自分になれて嬉しいと語るほど。

いざカメラの前に立つと、透明感あふれるエンジェルスマイル、美少女おすまし、強めでちょっとセクシーに、とくるくる表情を変える3人に現場はヒートアップ。3人それぞれの魅力にスタッフのときめきで溢れた。

クリスマスコフレについてのインタビューでは、家族との思い出やチャーミングな人柄を感じる一面に心が和む。いつもと違う可愛さ全開の“超ときめき♡モデル“な3人をチェックだ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）