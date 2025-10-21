週の後半にかけて、日本の南の海上には秋雨前線が停滞する見込みです。前線の影響を受け、21日(火)以降、南西諸島や伊豆諸島ではまとまった雨が降り大雨になるおそれがあります。

また、西日本から東日本の太平洋側の地域でも22日(水)は雨が降るでしょう。

21日午後9時の予想天気図です。台湾から南西諸島や伊豆諸島付近にかけて秋雨前線がのびています。台湾付近には熱帯低気圧があります。

前線は、22日以降も停滞する見込みです。

前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、西日本から東日本では大気の状態が非常に不安定になり、雷をともない激しい雨や非常に激しい雨の降るところがある見込みです。

前線付近の伊豆諸島や、熱帯低気圧の影響も受ける南西諸島では長い時間雨が降り続き、総雨量が増えるおそれがあります。

21日(火)の雨と風の予想ですが、熱帯低気圧に近い先島諸島や南西諸島などで夜遅くにかけて雨が強まるでしょう。

22日は、未明から九州から関東にかけて太平洋側で雨が降るでしょう。沿岸部では昼過ぎや夕方まで雨が残りそうです。

22日は、前線の影響で太平洋側では雲の広がる天気になるでしょう。雨の降る時間帯もありそうです。

前線が日本の南海上にあるため、日本海側では北よりの風で気温が低くなるでしょう。北陸では、最高気温が20度前後の見込みです。週明けは、最低気温、最高気温ともに平年より低いでしょう。

前線の影響が続き、週の後半にかけて南西諸島や伊豆諸島では大雨に注意、警戒をしてください。一方で、季節が一気に進みこの先気温はさらに低くなりそうです。

体調管理には十分注意をするようにしてください。