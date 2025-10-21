フリーアナウンサーの坐間妙子さんが、自身のインスタグラムを更新。双子を出産したことを報告しました。



【写真を見る】【 坐間妙子 】 双子出産を報告 「去年2回の流産をし、体外受精も保険適用リミットの迫った5回目 なかなか長い道のりでした」



坐間さんは、２人の赤ちゃんを抱く画像を添えて、「先日、元気な女の子と男の子を出産しました」と、報告。

続けて、「去年2回の流産をし、体外受精も保険適用リミットの迫った5回目 上の娘も体外受精4回目だったので覚悟はしていましたが、なかなか長い道のりでした」と投稿。2回の流産や、今年40歳で、体外受精の保険適用回数の制限目前の、5回目での出産だったことなど、出産にいたるまでの苦労を吐露しました。

そして、「いつまで妊娠を継続できるか分からない恐怖と闘いながら、2回とも流産手術をさせてしまった先生に2人を取り上げていただきたくてがんばりました！」と、出産の喜びを綴っています。





3年前に長女を出産している坐間さんは、「妊娠期間は、お腹がものすごい勢いで大きくなる中、職場のみなさんやママ友のみなさんにたくさん助けていただき…いつ管理入院になるかドキドキ過ごしましたが、結局出産の前日まで保育園の送迎に行き、保育士さんやママ友のみなさんに見送っていただきました」と投稿。妊娠中、長女の子育てを協力してもらった周囲の人々に、「あたたかく見守ってくださったみなさんに、感謝の気持ちでいっぱいです ありがとうございました！」と、お礼の言葉を綴っています。







そして坐間さんは、「これから仕事と３人の子育て、がんばります！」と、元気に締めくくっています。

