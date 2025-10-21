自民党が日本維新の会と連立政権を樹立することで合意し、高市総裁が女性初の総理大臣に選ばれる見通しとなりました。この間の交渉で急浮上し、両党が合意した「議員定数の削減」。本当に実現するのでしょうか。

小川彩佳キャスター：

21日に「高市総理誕生へ」という中、高市内閣の顔ぶれにも注目が集まりますね。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん：

通常は前日になると大体顔ぶれが決まってくるのですが、今回は決まっていない。要するに、本人に通告があれば大体マスコミには流れてきますが、本人への通告がまだないという状況なので、おそらく高市総裁が自分で抱えて、21日朝までに決めるということだと思います。

木原稔前防衛相が官房長官になるというのはほぼ決まっています。木原さんは総理秘書官の人選を進めているんですが、それ以外については、高市総裁が今晩、考えるということになると思います。

藤森祥平キャスター：

かなりギリギリまで追い込まれているようですね。



これまで自公連立では公明党が大臣ポストに必ずついてきましたが、今回は自民党と日本維新の会が連立合意をしても、日本維新の会からは大臣を出さないという流れになっていますが、これには何かあるんですか？

星浩さん：

まず、今回の自民党と日本維新の会の連立は、自民党にとってみると、公明党が抜けたことで数が圧倒的に足りなくなったので、とにかく数を確保しなくてはいけないということで日本維新の会に声をかけたわけです。

日本維新の会側からすると、政策実現というのはもちろんあるんですが、日本維新の会は大阪中心だったところを全国展開にしたわけです。ところが、大阪以外では苦戦続きで、かなりジリ貧の状態になっていますので、「局面打開のための与党入りを日本維新の会も検討しよう」という点で、両者が合致したというのが今回の流れだと思うんです。

閣外協力に留まったのは、「今回の政策合意の展開を見定めよう」と、「もし、自民党がほとんどサポートを外して何もやらないようだったら、いずれまた抜けますよ」というようなことを考えているのかもしれませんが、もう一つは、日本維新の会に閣僚経験のある人がほとんどいないので、予算委員会の中で激しく追及されたら立ち往生してしまうわけです。

なので日本維新の会は、ここでいきなり閣僚を出して本格的な連立をするというのには、二の足を踏んだということだと思います。

チームみらい・安野党首が挙げる「議員定数削減」の懸念点

藤森キャスター：

今回交わされた連立の合意書の中に「議員定数の削減」がありますが、これを自民党と日本維新の会は「衆議院の定数を1割を目標に削減する」という内容を記しました。計算すると、現在の衆議院460議席から約50議席が減る計算になります。

小川キャスター：

「議員定数の削減」について、安野党首はSNSで三つの懸念点を挙げていますが、どういったところが具体的に心配ですか？



【安野党首が思う議員定数の削減に懸念点】

▼国会議員の新陳代謝がより悪化

▼日本は国会議員の数がそもそも少ない

▼定数削減のコストメリットは限定的

チームみらい 安野貴博 党首：

特に一番最初に挙げている「国会議員の新陳代謝がより悪化してしまうのではないか」といった懸念を強く持っています。



現時点で、私のような新人で未経験の人が政治家になることには相当なハードルがある中で、さらにハードルが上がってしまう。これはますます新陳代謝が悪化して、我々のようなスタートアップ政党がもう出てこれなくなるのではないかといった懸念を抱いております。

小川キャスター：

どういった形の議員定数削減になっても、こうした懸念は浮かび上がってくるんですか？

安野貴博 党首：

そういう意味で言うと、今まで日本維新の会は「比例を中心に」と話していましたが、20日の合意文書を読むと、その文字自体は取られていたなと思っています。



これは、比例を多く削減する方が、ある意味、死に票が増えるので、そういった少数の民意が反映されづらくなる。



例えば、若者や子育て世代など、全体から見るとボリュームが少ないようなセグメント層の人たちが当選しづらくなるわけです。そういった意味で、「比例から削られる」ということがより強いと思っています。

藤森キャスター：

2024年の衆議院選挙の結果をもとに、比例代表で50議席減らしたと仮定し、自公の連立解消の影響も加味したシミュレーションでは、自民党や立憲民主党への影響は2割ほどに留まりますが、少数政党ほどかなり大きな打撃を受けることがわかります。



比例選出議員の割合が高い公明党は半数ほどになってしまうということなんです。

安野貴博 党首：

得する政党と損する政党があると思っていて、小選挙区が強い政党というのは、もちろん数は絶対数は減るんですが、減った後の相対的なシェアはむしろ高まるんです。

実は、自民党も日本維新の会もシェアで言うと高まる可能性が高い党なので、「実を切る改革」と話していますが、「本当に自民党と日本維新の会は身を切っているのか」というのは冷静に見る必要があるかなと思います。

藤森キャスター：

実際に国会に飛び込んでみて、自分のアイデアや色々な声は届きやすくなったんですか？

安野貴博 党首：

それは間違いなくそうですね。色々な政治家や官僚と深くディスカッションできる機会がものすごいあるので、それは「少数政党であってもできることはたくさんあるな」というのは日々痛感しております。

藤森キャスター：

「議員定数の削減」のやり方によっては、このような方々の新しい風を吹き込むような流れや芽を摘んでしまう可能性もあるわけですよね。

星浩さん：

政治改革が始まったときから日本の選挙制度には、権力を集中させるための小選挙区と、民意反映のための比例の両方を大事にしようというのが日本的な知恵だったんです。片方の比例だけ減らすと、民意の反映というのはどんどん薄まっていきます。



なので、安野党首のようなアイデアマンのような人たちが、ますます国会に入りにくくなるということは間違いないと思いますね。

「国会議員の定数削減」についてみんなの声は？

藤森キャスター：

「みんなの声」を見てみます。

Q.国会議員の定数削減についてどう思う？（※NEWS DIGアプリのアンケート 午後11時12分時点 1995人回答）

▼税金のムダ遣いが減る 33.4%

▼政治の信頼回復につながる 10.1%

▼少数派の声が届きにくくなる 16.1%

▼政治資金の透明化を優先すべき 38.3%

小川キャスター：

丁寧なプロセスが必要だということですか？

安野貴博 党首：

こういった議論が出てきた背景には、やはり強い政治不信があると思っています。なので、解決策はただ数を減らすだけではなく、例えば、不透明になっている政治資金を透明化していくなど、そういったことをすべきだと思っています。



実は我々自身も、チームみらいの政治資金がどのように入ってきてどのように使われているのかをわかりやすく透明化するようなツールを開発して、出したりもしています。なので、こういった色々な試みやできることはたくさんあるんじゃないかと思っています。

小川キャスター：

実際に、議員が仕事をどれだけしているのかというのがこちらに届きにくいということもあり、不信感を覚えている人も多くいると思いますし、「議員を減らすことで歳費の削減に繋がる」という意見もあります。

星浩さん：

議員の数を50人減らして30億円減るという面もありますが、例えば、毎月100万円の文通費を50万円にするだけで40億円くらいの削減になりますので、人数を減らすよりも、使い方がはっきりわからないような経費を削るということはすぐできることなので、そちらに勢力を振り向ける方が大事だと私は思います。

藤森キャスター：

身を切る改革は大事ですが、やり方やプロセスなど、そういうのも合わせて注目していかなければいけませんよね。

小川キャスター：

今後、「自維の連立」ということになりますが、安野党首はどのように向き合っていきますか？

安野貴博 党首：

我々としては、ある意味、是々非々で、日本維新の会が突きつけている12か条に我々も賛同できる部分もありますので、そういったところは協力しつつ、「議員定数の削減」のような我々が反対しているところはしっかりと議論を交わしていきたいと思っています。

