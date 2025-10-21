乃木坂46五百城茉央＆日向坂46正源司陽子、いとこ公表の理由・きっかけ明かす
【モデルプレス＝2025/10/21】乃木坂46の五百城茉央と日向坂46の正源司陽子が、20日放送のTOKYO FM／JFNのトーク番組「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木深夜1時〜）に出演。いとこであることを公表した理由を明かした。
【写真】五百城茉央＆正源司陽子、貴重ないとこ2ショット
2人は、2023年5月に公開された乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」の動画にて、正源司と“いとこ”だと公表。今回のラジオは、YouTube出演以来の初の2人仕事となった。
冒頭から仲睦まじい様子でトークを繰り広げ、スタッフからいとこであることを公表することになったきっかけを問われると、「『次、五百城がYouTube撮影するときに言ってくれないか？』って言われて」とスタッフの言葉がきっかけだったと明かした五百城。公表前までは、イベントなどで正源司は「ファンの方で当時（いとこ関係であることを）言っていない時に、兵庫出身だと五百城ちゃんと仲良くなれるんじゃない？って言われて（笑）」と同じ出身地であることからファンに声をかけられることも多かったそう。公表後のファンからの反響については「すごい喜ぶ方がいて嬉しかった」と打ち明けていた。（modelpress編集部）
◆五百城茉央＆正源司陽子、いとこ公表の理由
