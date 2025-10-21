抗がん治療中に体調悪化、42歳の若さで…自動車ジャーナリストでも活動の韓国バンドマンがこの世を去る

韓国のロックバンド「TearDrop（ティアドロップ）」のベーシストで、モータージャーナリストとしても知られたキム・サンヨンさんがこの世を去った。

TearDropが公式インスタグラムで発表したところによると、キム・サンヨンさんは10月21日早朝にこの世を去った。42歳だった。

TearDrop側は「愛する私たちTearDropのベーシスト、キム・サンヨン君がきょう未明、あまりにも早い年齢でこの世を去りました。誰よりもバンドと音楽を愛し、情熱に満ちた仲間でした。重く悲しい気持ちを抑えきれません」と追悼の意を表した。

キム・サンヨンさんは生前にがん闘病を続けており、抗がん治療の最中に病状が悪化して息を引き取ったという。葬儀場はソウル赤十字病院の特室1号に設けられ、出棺は23日10時に執り行われる。埋葬地はソウル市立昇華院となる。

キム・サンヨンさんは1983年1月4日生まれ。2004年に結成された韓国のニュー／オルタナティブメタル系5人組バンドTearDropでベースを担当し、コ・ヒョクジュ（ボーカル）、キム・ホセ（ギター）、チョン・ギョンフン（ギター）、キム・ヒョイル（ドラム）とともに活動した｡

（写真＝TearDropのInstagram）キム・サンヨンさん

バンドは強烈なギターリフとポップなメロディ、そしてエネルギッシュなライブパフォーマンスをすることで知られ､2006年にEP『TearDrop』でデビュー。2024年には3rdアルバム『Beastology』を発表するなど、現在まで活動を続けてきた。フェスの舞台にも数多く出演、弘大（ホンデ）を拠点にクラブやフェスティバルなどでも精力的に活動。キム・サンヨンさんは2枚目のアルバム以降、ベーシストとしてTearDropに加わった。

また、キム・サンヨンさんは自動車レビュー専門のYouTubeチャンネル『MOTOR GRAPH』の元編集長としても活動するなど、音楽とメディアの両分野で活躍していた。