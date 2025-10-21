ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¢Äï¡¦¹¨¹âµÄ°÷¤ÎÆþ³ÕÊóÆ»¤Ëº£Ä«¤Î¤ä¤ê¤È¤êÌÀ¤«¤¹¡Ö¿ÆÂ²¤Ç¤¹¤«¤éÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡21ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§50¡Ë¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¤Î¿·¼óÁêÁª½Ð¤È¡¢ÁÈ³Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡©ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤È½é¥í¥±¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿·¤¿¤ÊÈ¯Â¤·¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¤Ë¡¢¸ÎÀÐ¸¶¿µÂÀÏº»á¤Î»°ÃË¡¦ÀÐ¸¶¹¨¹â½°±¡µÄ°÷¤¬Æþ³ÕÍ½Äê¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¹¨¹â»á¤Î·»¤Ç¡¢¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¤¬¸ÀµÚ¡£¡ÖÄ«¡¢Äï¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤¤Î¡£¤ä¤Ã¤È½Ð¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æþ³ÕÍ½Äê¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¹¨¹â»á¤¬¡Ö¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬¡£
¡¡MC¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¤½¤Î¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤ÈÇ÷¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿¹¸»á¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¸¤ã¤¢¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡Èº£²ó¤ÏÅÅÏÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ËÂç¿Ã¤òÍê¤à¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡É¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¹¨¹â»á¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¿ÆÂ²¤Ç¤¹¤«¤éÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¡Ê²èÌÌ¡Ë¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¤Æ¤ë¡©ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤È½é¥í¥±¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿·¤¿¤ÊÈ¯Â¤·¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¤Ë¡¢¸ÎÀÐ¸¶¿µÂÀÏº»á¤Î»°ÃË¡¦ÀÐ¸¶¹¨¹â½°±¡µÄ°÷¤¬Æþ³ÕÍ½Äê¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¹¨¹â»á¤Î·»¤Ç¡¢¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¤¬¸ÀµÚ¡£¡ÖÄ«¡¢Äï¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤¤Î¡£¤ä¤Ã¤È½Ð¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æþ³ÕÍ½Äê¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¹¨¹â»á¤¬¡Ö¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬¡£