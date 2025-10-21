Photo: ギズモード・ジャパン

視覚の拡張？ いや、増強。

現代では、視覚や視力のサポートに実にさまざまなアプローチ、選択肢が用意されています。テックと医療の進化って本当にスゴイですよね。まさか、目にレンズを埋め込めるようになる（ICL=眼内コンタクトレンズ）なんて思ってもいませんでしたよ…。

しかし、進んでいるのは内側へのアプローチだけではありません。

体の外からのアプローチも、日進月歩で進んでいます。そのひとつが、人類の目に｢オートフォーカス｣を付与するメガネとして話題となったViXionのアイウェア。

近視＋老眼もこれ1本。人類の目に｢オートフォーカス｣を付与する、未来のメガネ

2024年にはよりメガネっぽさにデザインを寄せた新モデルも発表されています。そして、CEATEC 2025のブースでは、現在開発中のプロダクトをいち早く体験することができましたよ。

暗闇を克服するアイウェア

Photo: 小暮ひさのり

それが、こちら「暗所支援眼鏡 NOZOMi（のぞみ）」。

独自開発された低照度・高感度カメラをフレーム中央に備え、専用端末で僅かな光を増幅して、デジタル映像としてアイウェアに表示するというもの。夜盲や視野狭窄の方々へ、暗所を見やすくするという支援に繋がると開発しているそうな。

ViXionは以前にも同様のプロダクト「MW10 HiKARI」をリリースしていますが、その改良版って感じですね。進化ポイントはより深い暗闇でも、物体を捉えることができるという点。

Photo: ギズモード・ジャパン

今回は、暗幕ブースでその効果を体感してみました。 NOZOMiを装着して…

Photo: ギズモード・ジャパン

ガバっと暗幕をかぶって外部からの光を遮断。この状態でも NOZOMiを装着すると見えるんですよ、これが！

漏れ入ってくるわずかな光があるため、完全な真闇というわけではありませんが、肉眼じゃあとてもじゃないけど見えないレベル。

グラスに表示される映像は、デジタル処理されているので、いわゆる低照度ノイズ的なものも入りますが、それでも赤外線カメラなどと違ってカラー映像として見えるのがスゴイ。

「暗所支援眼鏡 NOZOMi（のぞみ）」は来年春リリース予定。指を指した対象をAIが認識して音声で教えてくれる「ゆびさしAI」機能なども搭載予定とのこと。

こういう、身体の外からハンデを克服・サポートする系のプロダクト、ほんっとうにテクノロジーの可能性を感じられて、僕は大好き。製品化待ってるぜ！

Source: ViXion