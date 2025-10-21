元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）が21日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演。自身の弟にあたる石原宏高衆院議員（61）の入閣について言及した。

石原家4兄弟の三男で、台風被害を受けた八丈島に現地調査するなど、防災に尽力した石原宏高衆院議員が入閣予定とされていることに対し、伸晃氏は「とれたてに出してもらえるってことで、朝、弟に電話したのよ」と告白。「（電話に）やっと出て、“お前、共同通信が打ってるぞ”って言ったら、なんかフニャフニャフニャって」と濁した。

これに番組MCの青木源太アナウンサーが「そのフニャフニャを教えてください」とツッコむと、伸晃氏は「聞きたいですか？じゃあ言っちゃいますけど、なんか“今回は電話が掛かって来て何々を頼むって言わないみたいだよ”って」と説明。青木アナが「（直接）呼ばれるということですか？」と聞くと、伸晃氏は「そんなことないんですよ。私も大臣を何度もやってますけど、“何々大臣を頼みます”って電話が掛かってきますから」と明かした。

しかし「だから何となく、そうなのかなと思ったけど、そりゃ言っちゃかわいそうじゃないですか」と笑いを誘い、「言って大臣にならなかった人が、小泉内閣の時にあるんですよ」と回想。「ですからまあ、親族ですから静かにしてたんですけど、出ちゃったんだから。分からないですよ、でも」と語っていた。