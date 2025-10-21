LILY BROWN×Hearts2Heartsが魅せる♡冬の最新コレクション

2025年、LILY BROWNが新たにスタートする年間プロジェクトの第一弾として、8人組ガールズグループ「Hearts2Hearts」が登場！彼女たちが纏うのは、LILY BROWNの2025年冬の最新コレクション。10月21日より特設ページが公開され、翌日10月22日からは先行予約がスタートします♡さらに、10月22日から期間中、先行予約商品を対象にMAポイント10％還元キャンペーンも実施！

「LILY BROWN×Hearts2Hearts」特別コレクション登場！

LILY BROWNの最新コレクションが、今年の冬に向けて登場！特別なシーズンを彩るために、8人組ガールズグループ「Hearts2Hearts」がスペシャルモデルとして起用され、2025年冬のスタイルを披露します。

クラシックな品格を持ちつつ、遊び心を加えたコレクションは、まさに冬の必需品。

特設ページの公開日は2025年10月21日12:00。先行予約の受付が翌日からスタートし、注目のアイテムをいち早くゲットできるチャンス！

先行予約キャンペーンも実施！10％ポイント還元♪

IAN



Tops 価格：16,940円/Skirt 価格：20,900円/Shoes 価格：15,950円/Pierced earrings 価格：3,520円

CARMEN



Dress 価格：29,920円/Socks 価格：3,300円/Shoes 価格：16,940円/Bag 価格：15,950円

JUUN



Cardigan 価格：16,940円/Shirt 価格：30,910円/Pants 価格：11,880円/Shoes 価格：14,960円/Hair accessory 価格：6,380円

YE-ON



Body suit 価格：14,960円/Dress 価格：18,920円/Shoes 価格：14,960円/Hair accessory 価格：8,580円/Pierced earrings 価格：4,620円

STELLA



Knit tops 価格：10,450円/Skirt 価格：14,960円/Jacket 価格：15,950円/Socks 価格：3,300円/Shoes 価格：14,960円/Bag 価格：17,930円/Babushka 価格：3,960円/Necklace 価格：7,920円

A-NA



Jacket 価格：25,960円/Blouse 価格：14,960円/Skirt 価格：12,980円/Socks 価格：2,750円/Shoes 価格：16,940円/Beret 価格：8,910円/Bag 価格：19,910円/Bag charm 価格：6,930円/Pierced earrings 価格：5,500円

JIWOO



Jacket 価格：16,940円/Bustier 価格：12,980円/Skirt 価格：16,940円/Pants 価格：14,960円/Shoes 価格：16,940円/Necklace 価格：6,930円

YUHA



Dress 価格：19,910円/Socks 価格：2,750円/Shoes 価格：16,940円/Bag 価格：11,880円

2025年10月22日（水）から10月24日（金）の3日間、LILY BROWNの冬コレクションの先行予約商品を購入したMA CARD会員様には、一律で10％のポイントが還元されるキャンペーンも実施！

会員ランクに関係なく、どなたでも対象となるので、このチャンスをお見逃しなく。おしゃれなアイテムを手に入れるだけでなく、お得なポイントもゲットできる、まさに“いま”が買い時です♡

「LILY BROWN×Hearts2Hearts」の魅力を楽しんで

2025年冬、LILY BROWNが贈る「Hearts2Hearts」コレクションで、冬のおしゃれを先取りしよう♡彼女たちが着こなす特別なスタイルは、クラシックでありながら遊び心も満載。

特設ページの公開から先行予約、さらにはポイント還元キャンペーンまで、嬉しい特典も盛りだくさんです！冬を彩る素敵なアイテムを手に入れるチャンスを、ぜひお見逃しなく！

