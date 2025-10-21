¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡ª¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÎ¤ë¡ÚÂè3´üOTTO¡ª³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ß¡Û
¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºË¤¹¤ëÂè3´ü¡ÖÀ¾¥¹¥ÝWEB OTTO!³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ß¡×¤ÏÂè5²ó¹ÖºÂ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¶å½£¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡ÖBrew SAGA¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Öº´²ì¡×¡Êº´²ì¸©¼¯Åç»Ô¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ç¡¢¥¼¥ß¤Î±¿±Ä¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëµÜ¾ëÎ¼¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î°ìÃ¼¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤³¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Ç¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¼ÒÄ¹¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤Ï
¡¡¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿Íµ¤¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Îºî¤êÊý¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÜ¾ë¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯ÏÃ¤À¡£
¡¡µÜ¾ë¤µ¤ó¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÏ¸µ¤Î²Æì¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÏÀß¡¢±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÃÏ°è¤ÎÁí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÀßÎ©¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿Ä®¤ª¤³¤·¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£Ç¯1·î¤«¤é¡ÖBrew SAGA¡×¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¤Î¶å½£¥ê¡¼¥°¤Ç6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ20ºÐ¤Î¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤ò´ÆÆÄ¤ËÈ´¤Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÃÀ¤Ê¼êË¡¤âÆ³Æþ¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï2²óÀï¤ÇJ1¹Åç¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ1¡½3¤ÇÀËÇÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£µÜ¾ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬°é¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤â²ù¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¾ÍèÅª¤ÊJ¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î»²Æþ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢J1¡¢J2¡¢J3¤Î²¼Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊJFL¡Ë¤Ë¾º³Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
ÃÏÊý¤«¤éÌÜ»Ø¤¹J¤ÎÉñÂæ
¡¡µÜ¾ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Á´¹ñ¤Ë¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î³ô¤òÇã¤¦¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥¼¥ßÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»ÔÀî·½Ç·²ð¡¦ÆüËÜ·ÐºÑÂç¶µ¼ø¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥×¥íÌîµå¡¦Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏµÜ¾ë¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÖBrew SAGA¡×¤Î±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖBrew SAGA¤â¡¢¾ÍèÅª¤ÊJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡µÜ¾ë¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤Ï«Æ¯ÎÏ¤ÇÃÏ¸µ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¼ÉôÁÈ¿¥¤ÎÁª¼ê¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¤äÈ¯Å¸¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÜ¾ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä®¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ïº´²ì¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÌ´¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿µÜ¾ë¤µ¤ó¡£Åö»þ¤ÎµÜ¾ë¤µ¤ó¤ÈÇ¯Îð¤Î¶á¤¤¼õ¹ÖÀ¸¤â¡¢Ä©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡Ö¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¶¥µ»¤Ç¡¢¤É¤³¤ò¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦±¿±Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¼õ¹ÖÀ¸¤ÏÂåÉ½¡¢±Ä¶È¡¢¹Êó¡¢¶¯²½Ã´Åö¤Ê¤É¤ÎÌò¿¦¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢µÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òº£¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ëÀÚ¤ê¸ý¤Ç¸«¤¿¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¸Ä¿Í¶¥µ»¤òÃÄÂÎÀï¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£µÜ¾ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂåÉ½¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¤Ê¤é¡¢·üÌ¿¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹ÖµÁ¤Î»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤¤µÜ¾ë¤µ¤ó¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¼õ¹ÖÀ¸¤Î»×¹Í¤òÂç¤¤¤Ë»É·ã¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤¤Î
¡¡¤Þ¤ÀÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¡¢¤â¤¦¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Ê¤È
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Îºî¤êÊý¡¢·Ð±Ä¤Ê¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤ç¤¦¤¿
¡¡¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¯Â¤Î»ÅÊý¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£1¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òºî¤é¤º¤È¤âM&A¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â»ý¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë²ÄÇ½À¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤È
¡¡¼«Ê¬¤Ç¡Ö¥×¥í¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤Ê¤é¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë³Ø¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥
¡¡·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ê¤å¤¦
¡¡¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾ì½ê¤ä·Ð±ÄÊý¿Ë¤¬À¨¤¯½ÅÍ×¤Ê·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ê¤¢
¡¡·Ð±Ä¤Î»ÅÊý¤ä¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤ÆÀ¨¤¯¤¤¤¤³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â³è¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ëº£Æü¤Î¥¹¥Ý¥¼¥ß¤ÎÆâÍÆ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥¯¥ß
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶ñÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ù¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤â·Ð±Ä¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ê¤ó
¡¡¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ë¥¯¡¡
¡¡¼«Ê¬¤â¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ëÂ¦¤Ë½é¤á¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤âÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬³¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë²ÄÇ½À¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤Ê¤ª¤È
¡¡¥×¥í¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤Î¤³¤È¤òÂÎ¸³¤·¡¢¶¥µ»¤«¤é·Ð±ÄÊý¿Ë¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤«¤è¤³
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤òºî¤ëÊý¿Ë¤ò³Ú¤·¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤æ¤¦¤¿
¡¡¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î±¿±Ä¤ÏÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÄø±ü¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼þ¤ê¤Ø¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬ÊªÀ¨¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£