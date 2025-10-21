Âç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¡¡Ï¢Î©¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£²¹àÌÜ¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌóÂ«¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡¡Âç²¼ÍÆ»Ò¥¢¥Ê¤Ï£²£±Æü¡¢¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Äó¼¨¤·¤¿¡Ö£±£²¤ÎÀ¯ºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤È¤ÎàÏ¢Î©á¤¬À®Î©¤·¤¿¡£°Ý¿·¤Ï¼óÁêÊäº´´±¤Ë±óÆ£·É»á¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¿Ã¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¡×¤È¤·¤Æ¹ç°Õ¡£°Ý¿·¤¬Äó¼¨¤·¤¿£±£²¹àÌÜ¤ÎÀ¯ºö¡ÊÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ê¤É¡Ë¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¼¼Ä¹¤ÎÆ£Àî¤ß¤ÊÂå»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤É¤ê¤À¡Ù¤È¤¤¤¦º¨¤ßÀá¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡£°Ý¿·¤ÎÂ¦¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¡£Âç¿Ã¥Ý¥¹¥ÈÌÜÅö¤Æ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ò¤«¤ï¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿»þ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ¥¤ì¤ä¤¹¤¤¡£³ÕÎ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ñ²ñ¤ÇÌîÅÞ¤«¤é¡Ø³ÕÆâÉÔ°ìÃ×¤À¡Ù¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼çÄ¥¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¹ç°ÕÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÛ£Ëæ¤µ¤¬»Ä¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£Àî»á¤Ï¡Ö²¿¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È·èÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À®Î©¤µ¤»¤ë¤È¤Ï¤Ã¤¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¡¢°Ý¿·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ£Í£Ã¤ÎÂç²¼¥¢¥Ê¤¬¡ÖÌóÂ«¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢Æ£Àî»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£¾õ¶·¼¡Âè¡£¹ç°Õ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¡Êº£¤Ï¡Ë¾¯¿ô¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÎÌîÅÞ¤Î½õ¤±¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤ÐË¡Î§°ÆÄÌ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¸øÌÀÅÞ¤È¤â¡ÊÏ¢Î©¤ò¡Ë²ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢°Ý¿·¤È¤âÁÈ¤ó¤À¤±¤ì¤É¤âÌóÂ«¤¬Íú¹Ô¤µ¤ì¤º°Ý¿·¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤³¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂç²¼¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÊ¬ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢À¯ºöÅª¤Ë¤â¥ê¥Ù¥é¥ëÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡£°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î»þ¤Ë¤â¡Ø½÷À³èÌö¡¢£±²¯Áí³èÌö¡Ù¤È¤«¡Ê¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
